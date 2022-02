Liga : porté par un doublé de Brais Mendez, Vigo dompte le Rayo

Après la précieuse victoire de Majorque contre Cadix (2-1) dans la course au maintien, la 23ème journée de Liga se poursuivait, ce samedi à 18h30, avec une affiche de milieu de tableau entre le Celta (12e, 27 pts) et le Rayo Vallecano (8e, 31 pts). Au Balaidos de Vigo, les hommes d'Eduardo Coudet voulaient poursuivre leur série d'invincibilité, eux qui restaient sur une victoire contre Osasuna (2-0) et un nul face au Séville FC (2-2). De son côté, le Rayo espérait confirmer son court succès obtenu contre Majorque (1-0) et ainsi remonter dans la première moitié de tableau.

La suite après cette publicité

Une rencontre qui allait cependant démarrer de la meilleure des manières pour les locaux. Dominateurs dans les premiers instants, les Célticos prenaient rapidement les devants sur une belle volée du gauche de Mendez (1-0, 12e). En contrôle mais peu tranchant offensivement, Vigo faisait ainsi la différence sur sa seule frappe cadrée de la première période. Une tendance qui se confirmait d'ailleurs au retour des vestiaires. Maîtres de la possession, les pensionnaires du Balaídos se montraient trop imprécis aux abords de la surface adversaire et il fallait finalement attendre les dix dernières minutes de jeu pour voir Mendez s'offrir un doublé et ainsi mettre les siens à l'abri (2-0, 80e). Avec cette victoire, le Celta grimpe à la 10ème place. De son côté, le Rayo reste 8ème.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Celta

Le XI du Rayo