Tottenham : le cas Harry Kane interpelle Antonio Conte

Tottenham va reprendre les affaires courantes dimanche en Premier League face à Liverpool. Malgré un contexte particulier lié aux multiples cas positifs au Covid-19 qui plombent les écuries anglaises, les Spurs vont donc devoir en découdre face à l'une des équipes les plus fortes du Royaume. Et pour espérer rafler la mise, le club londonien espère assister au réveil de son buteur Harry Kane. Auteur d'une seule réalisation en championnat cette saison, l'attaquant anglais connaît sa pire période de disette à Tottenham.

Une situation qui cristallise forcément l'attention en interne, mais aussi chez les fans. Aux antipodes d'un Mohamed Salah qui marche sur l'eau depuis plusieurs semaines et déjà auteur de vingt--trois réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de saison... Présent en conférence de presse avant la réception des Reds au Tottenham Hotspur Stadium, Antonio Conte n'a pu éluder le sujet Harry Kane. Le manager italien sent une certaine impatience des fans et observateurs autour de son buteur, et essaye tant bien que mal de désamorcer la bombe.

Antonio Conte incrédule face au cas Kane

« Harry est un attaquant de classe mondiale. Chaque jour où je l'entraîne, je comprends très bien qu'il est un attaquant de classe mondiale, » lâche dans un premier temps le technicien transalpin dans des propos relayés par l'Evening Standard. Comme une volonté de protéger son joyau face à l'adversité... Et lui témoigner un zeste de confiance pour le remettre sur le droit chemin... « C'est l'un des meilleurs que j'ai eu le plaisir d'entraîner. Il est incroyable. J'aime l'avoir dans mon équipe. Bien sûr, Jürgen aime avoir Mo Salah. Mais j'aime avoir Harry dans mon équipe. C'est un joueur important pour nous et mes attentes restent très élevées pour un match important contre Liverpool, » lâche le coach des Spurs. Marqué par son transfert avorté à Manchester City l'été dernier, Harry Kane balbutie son football depuis plusieurs mois maintenant. Une situation qui n'a évidemment pas échappé à Conte qui admet son incrédulité face à ce contexte si particulier pour lui et son équipe.

« Si vous comparez ce qu'il a fait dans le passé, c'est très étrange. Mais aussi dans le passé, d'après mon expérience, avant en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur, ça arrive. J'ai joué avec des attaquants importants qui, pendant une longue période, n'ont pas marqué. Mais mon jugement à leur sujet n'a pas changé. Je voulais les avoir dans mon équipe aussi s'ils ne marquent pas. Parce que si vous avez Harry Kane dans votre équipe, vous vous sentez plus fort, c'est sûr ». La renaissance du serial buteur anglais est donc attendue dimanche face à Liverpool. Ce qui constituerait un joli cadeau de Noël avant l'heure pour Tottenham et son public...