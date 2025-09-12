Lille : Olivier Létang s’est fixé une date de départ

Patron du LOSC depuis 2020, Olivier Létang a su redresser la barre de façon significative. Mais le sauveur des Dogues n’est pas éternel. À 52 ans, le dirigeant lillois ne compte pas quitter le navire dans l’immédiat, mais il a confié qu’il s’était fixé une deadline pour raccrocher.

« Est-ce que j’ai l’air de quelqu’un qui abandonne ? Je me suis donné une date de péremption, mais on en parlera peut-être plus tard. Ce qui intéresse, c’est le LOSC, qu’on continue à rendre ce club plus solide, plus performant dans un environnement plus complexe », a-t-il confié en conférence de presse.