Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Lille : Olivier Létang s’est fixé une date de départ

Par Matthieu Margueritte
Olivier Létang @Maxppp

Patron du LOSC depuis 2020, Olivier Létang a su redresser la barre de façon significative. Mais le sauveur des Dogues n’est pas éternel. À 52 ans, le dirigeant lillois ne compte pas quitter le navire dans l’immédiat, mais il a confié qu’il s’était fixé une deadline pour raccrocher.

La suite après cette publicité

« Est-ce que j’ai l’air de quelqu’un qui abandonne ? Je me suis donné une date de péremption, mais on en parlera peut-être plus tard. Ce qui intéresse, c’est le LOSC, qu’on continue à rendre ce club plus solide, plus performant dans un environnement plus complexe », a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier