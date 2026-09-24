Nike a annulé une campagne publicitaire avec Karim Benzema

Nike a annulé à la dernière minute, une séance de tournage avec Karim Benzema, rapporte The Athletic, ce jeudi. Prévue initialement à Londres, cette campagne était liée à la collaboration de l’entreprise américaine avec la marque Corteiz. D’après le média anglais, Nike a approfondi ses recherches sur le passé de l’ancien avant-centre du Real Madrid et a conclu que celui-ci ne correspondait pas aux valeurs de la marque. « Ce projet ne reflète pas une relation plus large entre l’athlète et Nike. Nous regrettons que les discussions en soient arrivées là », a indiqué une source de l’équipementier américain. Une décision qui intervient après la fin de contrat de Benzema avec adidas et alors qu’il était en discussions pour participer à la campagne autour de la Nike Shox R419.

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La carrière du Ballon d’Or 2022 a été marquée par plusieurs épisodes médiatiques, dont l’affaire de la sextape impliquant Mathieu Valbuena, pour laquelle il avait été condamné en 2021 à un an de prison avec sursis et à 75 000 euros d’amende pour complicité de chantage. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Al-Hilal, il y a quelques semaines, Benzema n’envisage pour le moment pas une retraite des terrains.