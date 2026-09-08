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Ballon d’Or 2026 : 4 espagnols sur 5 nommés pour le titre de coach de l’année

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Enrique @Maxppp

Les nominations pour les différentes catégories du gala du Ballon d’Or se poursuivent. Cette fois, c’est au tour des nommés pour le trophée Johan Cruyff version masculin. Sans surprise, les principaux vainqueurs de la saison 2025/2026 sont là. À commencer par celui qui est le favori à sa propre succession : Luis Enrique.

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Double champion d’Europe avec le PSG, l’Espagnol est accompagné par trois compatriotes : Luis de la Fuente (vainqueur de la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne), Mikel Arteta (champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal) et Unai Emery (vainqueur de la Ligue Europa avec Aston Villa). Champion d’Allemagne et demi-finaliste de la C1, le technicien belge du Bayern Munich Vincent Kompany complète la liste des nommés.

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