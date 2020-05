Real Madrid : les nouveaux renforts de Zinedine Zidane pour la fin de saison

Zinedine Zidane et son équipe technique vont vivre une fin de saison palpitante, avec deux gros challenges en vue : ce coude à coude avec le FC Barcelone, actuellement deux points devant, pour le titre de champion d'Espagne, puis ce match à Manchester où les Merengues devront remonter ce score négatif de 2-1 infligé par les Skyblues au Santiago Bernabéu. Et visiblement, l'entraîneur français compte bien profiter des presque trois semaines restantes avant le retour du foot de l'autre côté des Pyrénées pour observer de nouveaux joueurs, et éventuellement leur donner leur chance d'ici la fin de saison. La presse madrilène évoque ainsi ces derniers jours plusieurs renforts inattendus pour le Marseillais.

La suite après cette publicité

Le premier d'entre eux n'est autre que Marco Asensio. Son cas est différent des autres forcément, puisqu'on parle là d'un joueur qui fait partie de l'équipe première, mais qui n'a pas pu disputer la moindre minute cette saison. Comme révélé par les médias ibériques plus tôt dans la semaine, Florentino Pérez et Zinedine Zidane placent énormément d'espoirs en lui. Un renfort de poids pour le Français, puisqu'en plus d'être de retour dans une forme physique optimale selon les différents tests physiques réalisés jusqu'ici, il pourra notamment être une bonne solution pour le côté droit de l'attaque, où ni Gareth Bale, ni Lucas Vazquez ou Rodrygo n'ont totalement convaincu cette saison. S'il devra logiquement avoir besoin de quelques matchs pour retrouver le rythme, lui qui n'a pas joué depuis la pré-saison, son apport pourra être intéressant dans cette équipe souvent en manque d'idées lorsqu'elle a le ballon dans la moitié de terrain adverse.

Miguel Gutierrez, le nouveau prodige ?

Reinier, arrivé cet hiver du côté de la capitale espagnole, pourrait lui avoir une carte à jouer. Après avoir montré de belles choses lors de ses premières apparitions avec le Real Madrid Castilla, il a été appelé par Zinedine Zidane pour s'entraîner avec l'équipe première ces derniers jours. L'occasion de briller aux yeux du Français, et même si l'entrejeu madrilène est a priori blindé numériquement parlant, pourquoi ne pas le voir débuter en Liga. Il a également la possibilité de convaincre les décideurs madrilènes de compter sur lui la saison prochaine, alors qu'on partait plutôt sur un prêt. On rappelle cependant que sa situation administrative peut poser problème, puisqu'il n'a pas de passeport européen et que les places de joueurs extra-communautaires sont déjà remplies. Pour le faire jouer, Zinedine Zidane devra donc se passer de Militao, de Vinicius Junior ou de Rodrygo.

Mais s'il y a un joueur qu'on ne connaît pas encore vraiment, c'est Miguel Gutierrez, international espagnol U17 et maintenant U19. Le latéral gauche de 18 ans est considéré comme un des éléments les plus prometteurs de La Fabrica, et selon les médias espagnols, il aurait déjà tapé dans les yeux de Zinedine Zidane. D'où le fait que ce dernier l'ait appelé pour couvrir l'absence de Nacho. Le Real Madrid l'a déjà blindé jusqu'en 2024 et il devrait jouer avec le Real Madrid Castilla la saison prochaine, mais son début en équipe première pourrait être plus précoce que prévu tant il impressionne. L'autre joueur de l'académie du club à avoir impressionné Zizou est Javi Hernández, un peu plus expérimenté puisqu'il a 22 ans, et joue en tant que défenseur central. Appelés pour compléter le groupe, ils pourraient cependant tous deux avoir une chance, d'autant plus que la saison du Castilla est déjà terminée. Du sang neuf qui ne fera pas de mal à l'effectif merengue !