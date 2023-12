Bernardo Silva sait quand il reviendra à Benfica

Star de Manchester City avec qui il a remporté la Ligue des Champions, Bernardo Silva (29 ans) continue de briller avec la formation anglaise. Cette saison, il est encore précieux avec 22 matches disputés pour 5 buts et 3 offrandes. Dans un entretien pour A Bola, celui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026 est revenu sur les rumeurs récurrentes l’envoyant vers son club formateur de Benfica. Il a notamment expliqué que ce serait compliqué à court terme de le voir chez les Aguias.

«Il y a des questions contractuelles qui doivent être respectées et… vous devez vivre la réalité, que le football portugais au niveau financier ne peut pas rivaliser avec les clubs anglais, espagnols ou même allemands et français. Par exemple, même si je voulais aller à Benfica pour le moment, ce serait totalement impossible car Manchester City demanderait beaucoup d’argent pour un transfert. Au cours des quatre ou cinq dernières années, j’ai été un joueur valorisé à plus de 50 millions d’euros et il est impossible pour un club portugais de payer une telle valeur. Les gens doivent être un peu réalistes» a-t-il lâché. Pour autant, il reste ouvert à un retour à Benfica à l’issue de son contrat : «il le faudrait. Je pense que oui, bien sûr que oui.»