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Coupe d’Allemagne : Stuttgart rejoint le Bayern Munich en finale

Par Maxime Barbaud
1 min.
Les joueurs de Stuttgart fêtent le but d'Undav @Maxppp
Stuttgart 2-1 Fribourg

Vainqueur du Bayer Leverkusen hier, le Bayern affrontera Stuttgart en finale de la Coupe d’Allemagne. Le club entraîné par Sebastian Hoeness a fini par battre Fribourg 2-1 dans l’autre demi-finale de la compétition. Il a fallu aller jusqu’au bout de la prolongation pour avoir le nom de ce second finaliste, qui ira à l’Olympiastadion de Berlin le 23 mai prochain.

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C’est Fribourg qui a pris le meilleur départ dans cette confrontation avec l’ouverture du score dès la 28e signée Eggestein. Favori, Stuttgart a mis le temps mais a été récompensé de sa domination avec l’égalisation d’Undav (70e). Les locaux ont eu de très nombreuses occasions pour éviter la séance de tirs au but. Le manque de réalisme et les arrêts de Müller ont maintenu Fribourg en vie jusqu’à cette talonnade acrobatique de Tiago Tomas à la 119e minute. Le vainqueur de la Coupe l’an passé défendra son titre jusqu’au bout.

Pub. le - MAJ le
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