Pablo Pagis a vécu une fin de rencontre mouvementée ce dimanche lors de la large victoire du Paris FC face à Angers (4-0), à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. À la 68e minute, l’attaquant français a laissé éclater sa colère contre le corps arbitral après avoir subi un tacle particulièrement appuyé. Visiblement furieux de la décision arbitrale, le joueur récemment appelé en équipe de France par Zinédine Zidane n’a pas hésité à interpeller les officiels. « Vous attendez que j’aie la jambe cassée ? », a-t-il lancé pour exprimer son incompréhension. Une réaction vive de la part de l’ancien Lorientais, qui a néanmoins pu se relever et poursuivre la rencontre malgré cette intervention musclée.

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Quelques minutes après cet accrochage, Pablo Pagis a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. À la 72e minute, l’international français s’est illustré en délivrant une passe décisive à Coppola, participant ainsi au festival offensif de son équipe. Il a finalement quitté la pelouse à la 76e minute, après avoir contribué à un succès important pour les Parisiens. Grâce à cette victoire 4-0 contre Angers, le Paris FC grimpe à la deuxième place du classement de Ligue 1.