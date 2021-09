Equipe de France : une animation offensive qui cloche

Quelque chose ne tourne plus rond dans l'animation de l'équipe de France. Finaliste à l'Euro 2016, championne du monde en 2018, la sélection nationale a souvent été critiquée pour un jeu jugé restrictif. Didier Deschamps a ravi les partisans d'une équipe plus tournée vers l'offensive en rappelant Karim Benzema pour l'Euro 2020. Individuellement, le Madrilène a été irréprochable, mais son retour a entraîné un changement de schéma qui semble faire durablement mal aux Bleus.

En effet, fini le duo Griezmann-Giroud dans l'axe, avec Mbappé côté droit et Matuidi dans un rôle hybride de milieu-piston gauche. Place au trio Mbappé-Benzema-Griezmann, dont la complicité tarde à se concrétiser réellement, hormis quelques furtifs coups d'éclat. Contre la Bosnie-Herzégovine mercredi soir, les trois hommes ont eu du mal à se trouver, la faute au bloc bas bosnien, mais pas que. En conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué le match de son trio. « Il y a eu de bonnes choses. Ça peut être toujours perfectible. Il y a eu des enchaînements, des actions individuelles aussi. Les adversaires font en sorte de réduire les espaces et les intervalles. (…) La marge de progression est importante au regard de la qualité individuelle. Et j'en ai aussi sur le banc. »

Un côté droit à l'abandon

Une chose est frappante : l'abandon total du côté droit. Si Griezmann s'y colle bon gré mal gré, il se laisse logiquement, vu ses qualités, happer vers l'axe. Pogba vient s'y montrer parfois mais n'est pas un joueur capable de prendre la profondeur. Résultat, le latéral est livré à lui-même. Et lorsqu'il s'agit d'un central de formation, comme Jules Koundé, ce n'est pas un cadeau. Déjà à l'Euro, Benjamin Pavard était pointé du doigt pour ses performances, mais il était rarement dit, ou écrit, qu'il avait deux fois moins de solutions que son alter-ego côté gauche. Et on se rappelle tristement de la tentative d'installer Tolisso à un poste hybride à droite, tel un Matuidi version 2021, contre le Portugal à l'Euro...

Contre la Bosnie-Herzégovine mercredi soir, Digne a pu évoluer bien plus haut que Koundé et a pu combiner plus facilement, grâce à la présence de Lemar, Mbappé et Benzema, souvent dans cette zone du terrain. Et on a pu voir l'impact immense de Coman sur l'animation du côté droit, redevenu soudainement une force offensive de l'équipe de France lorsque le Bavarois est entré en jeu. Concrètement, titulariser le trio Mbappé-Benzema-Griezmann condamne l'animation de l'aile droite, au regard des profils qui composent ce trident. Reste à savoir si les Bleus peuvent assumer véritablement l'ajout d'un ailier droit dans le onze de départ, dépeuplant au passage l'axe de l'entrejeu...