LaLiga annonce de nouvelles règles pour le mercato espagnol

LaLiga le démontre souvent avec le FC Barcelone. Même si vous êtes un mastodonte du football espagnol, la Ligue ne cédera pas tout pour votre mercato si les règles du fair-play financier ne sont pas respectées. Cependant, l’instance dirigée par Javier Tebas n’a pas pour but de plomber ses clubs. AS révèle d’ailleurs que LaLiga a pris une série de mesure pour les inciter à recruter.

La suite après cette publicité

La première concerne le salary cap. Depuis de nombreuses années, LaLiga publie le budget maximal accordé à chaque club pour sa masse salariale et les clubs en difficulté financière se retrouvent souvent dans l’impossibilité de recruter et donc forcément en proie à la relégation. Désormais, il y aura la « limite salariale garantie ». Les clubs en difficulté financière en première division auront une limite salariale minimale de 30 % de leur chiffre d’affaires.

Aider les clubs en difficulté

Autre mesure pour aider les écuries dans le dur financièrement, la création de « visas » provisoires. Chaque club sera autorisé à enregistrer provisoirement trois joueurs (un transféré et deux libres) et n’aura qu’une limite salariale d’une saison. L’idée est de permettre aux clubs d’engranger le plus d’argent possible durant cette saison pour avoir les fonds nécessaires à l’enregistrement définitif de ces trois joueurs les saisons suivantes. Une mesure qui aurait, par exemple, évité au FC Barcelone toutes ses batailles juridiques pour Dani Olmo et Pau Victor.

La suite après cette publicité

Ensuite, les équipes auront la possibilité de prolonger le contrat d’un joueur formé au club ayant percé en équipe première même si la limite du salary cap est atteinte. À une condition : que ce joueur soit âgé de moins de 24 ans et qu’il ait été sous contrat complet pendant au moins les trois saisons consécutives précédentes dans le même club. En cas de dépassement du salary cap, la somme excédentaire devra être récupérée en cours de saison ou sera déduite du salary cap généré la saison suivante.