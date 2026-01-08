CAN
CAN 2025 : le sélectionneur du Mali n’est pas impressionné par le Sénégal
1 min.
@Elhadjiloum
Adversaire du Sénégal ce vendredi pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Mali visera une jolie épopée. Les Aigles dirigés par Tom Saintfiet ont connu une phase de poules assez compliquée avec trois matches nuls avant de passer aux tirs au but contre la Tunisie.
La suite après cette publicité
Pour autant, le technicien belge est très confiant à l’idée de défier le vainqueur de l’édition 2021 : «on n’est pas impressionnés par le Sénégal. On a affronté des équipes plus fortes que le Sénégal. Jouer contre le Maroc ou la Tunisie, c’est différent. Tout le monde est disponible, tout le monde est prêt. Ça va être une guerre. Mais on n’a pas peur…»
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer