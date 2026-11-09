Carlos Vicens prend les commandes de l’OL

Déjà bien occupé à gérer une situation financière toujours compliquée, l’Olympique Lyonnais arrivait à s’en sortir avec brio depuis le début de la saison. En Ligue 1, les Gones pointent à la troisième place du classement après cinq victoires, deux nuls et deux défaites en neuf rencontres. En Ligue Europa, ils affichaient un bilan plus que correct de deux succès et un revers en trois matchs. L’OL n’était pas épargné par les blessures (Openda, Ouédraogo, Sulc, Tagliafico, Morton), mais les coéquipiers de Corentin Tolisso répondaient présents sur le terrain.

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C’est alors que Paulo Fonseca a décidé de mettre les voiles avant la mi-saison. Sollicité par le Sporting Portugal, le coach portugais de 53 ans n’a pas pu dire non à son club de cœur, ainsi qu’à la possibilité de rentrer enfin au pays. Un coup dur pour l’OL, qui ne s’attendait vraiment pas à voir son entraîneur claquer la porte moins de trois mois après le coup d’envoi de la saison 2026-2027. Le départ soudain de Fonseca a tout de même permis aux Rhodaniens d’encaisser un chèque de 5 M€, qui viendra sans doute effacer la dette de l’OL envers le SCP dans le cadre de la revente d’Afonso Moreira.

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Un jeune coach

Les Gones économisent également un salaire mensuel brut estimé à 400 000 euros, mais il a fallu se retourner très vite pour trouver un nouveau coach. Très vite, le nom de Carlos Vicens est sorti. Et après quelques jours d’intérim menés par Jorge Maciel, l’Espagnol de 43 ans a officiellement été intronisé. «Le technicien espagnol de 43 ans s’est engagé pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 30 juin 2028. Dans sa recherche d’un nouvel entraîneur, l’Olympique Lyonnais avait placé la continuité de son projet sportif au cœur de ses priorités. La direction a ainsi retenu le profil de Carlos Vicens, dont l’approche du jeu, l’exigence et l’importance accordée au développement des joueurs correspondent pleinement aux orientations définies par le club.», peut-on lire dans le communiqué publié par les septuples champions de France.

Vicens, un choix qui peut sembler cohérent, mais qui reste risqué. Ancien coach des U18 de Manchester City, le natif de Colonia de Sant Jordi a surtout fait parler de lui grâce à son passé d’adjoint de Pep Guardiola chez les Cityzens entre 2021 et 2025. L’Espagnol n’a donc vécu qu’une petite saison dans la peau d’un numéro un du côté de Braga. Une expérience assez courte, mais qui s’était plutôt bien passée, puisque Vicens avait terminé à la quatrième place en championnat et avait atteint les demi-finales de la dernière édition de la Ligue Europa, battu par Fribourg, avant d’être limogé le mois dernier par la formation lusitanienne.