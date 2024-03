EdF : la tuile confirmée pour Antoine Griezmann, un revenant pour le remplacer

Deux beaux rendez-vous avant une grande échéance. Dans les prochains jours, l’équipe de France affrontera l’Allemagne puis le Chili pour se jauger à quelques encablures de l’Euro 2024 de l’autre côté du Rhin. Des rencontres intéressantes qui permettront de peaufiner les derniers réglages pour Didier Deschamps et son groupe. Pierre angulaire du dispositif du sélectionneur depuis la Coupe du monde 2014, Antoine Griezmann était logiquement appelé pour les deux rencontres.

La suite après cette publicité

Pour autant sa présence pour défier l’Allemagne ce samedi et le Chili ce mardi restait très incertaine. L’Equipe annoncait plus tôt ce lundi que la présence d’Antoine Griezmann au sein du groupe France pourrait ne pas durer très longtemps pour ce groupe de mars, puisque sa douleur à la cheville reste importante. Un peu plus tard, c’est la FFF qui a confirmé que le numéro 7 des Bleus est d’ores et déjà forfait pour ce rassemblement. Outre sa série de 84 apparitions consécutives sous le maillot frappé du coq qui va ainsi prendre fin, son absence va permettre à Matteo Guendouzi de rejoindre Clairefontaine dans les prochaines heures. Intéressant avec la Lazio Rome, l’ancien de l’OM serait l’heureux élu pour remplacer Griezmann alors qu’il n’avait plus été appelé depuis la Coupe du monde au Qatar.