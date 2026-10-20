« Il ne courait ni avec le ballon ni sans » : Erik ten Hag allume Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag sort du silence et revient sur les coulisses de son passage à Manchester United, deux ans après son licenciement. Dans un entretien accordé à The Athletic, le technicien néerlandais évoque les promesses non tenues par la direction, son manque de soutien et ses tensions avec Cristiano Ronaldo. « Ils m’ont promis leur loyauté, leur soutien et de la communication. Nous avons discuté des problèmes, mais ils n’ont pas tenu leurs promesses », affirme-t-il, regrettant également la vente de Scott McTominay, qu’il souhaitait conserver. L’ancien entraîneur estime que son départ, en octobre 2024, est intervenu alors que son équipe était encore en mesure de progresser.

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L’ancien de l’Ajax revient aussi sur son conflit avec CR7, estimant que l’attaquant avait déçu l’équipe : « il ne courait ni avec le ballon ni sans. La raison ? Il ne s’était pas préparé. Toute grande équipe doit s’entourer de son meilleur joueur, mais le meilleur joueur doit travailler pour l’équipe… » De plus, Erik ten Hag dénonce une culture interne qui, selon lui, donnait trop de pouvoir aux joueurs. « Ils perpétuent cette culture toxique, ils l’alimentent, ils donnent du pouvoir aux joueurs », déclare-t-il, en évoquant par exemple la gestion de Marcus Rashford. Malgré tout, le Néerlandais garde un attachement fort à Manchester United, où il a remporté la Coupe de la Ligue puis la FA Cup. Il décrit d’ailleurs le sacre de Wembley en 2024 comme « le plus beau moment de ma vie à Manchester », tout en regrettant le manque de stabilité et de soutien de la direction…