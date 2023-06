Brésil - Guinée : un ami de Vinicius Junior victime de racisme de la part d’un agent de sécurité

La suite après cette publicité

Le Brésil affrontait ce samedi soir la Guinée à Barcelone en Espagne. Pour cette rencontre amicale, la Seleçao décidait d’ailleurs de porter un maillot noir pour lutter contre le racisme. Malheureusement, un incident a eu lieu avant le coup d’envoi et ce dernier pourrait bien ternir cette belle fête du football entre les deux sélections. En effet, un ami de Vinicius Junior a accusé l’un des gardiens du stade de racisme avant la rencontre entre les deux pays. L’entourage du joueur du Real Madrid a dénoncé un nouveau cas de racisme à l’intérieur de l’enceinte Cornellá El-Prat en Espagne, comme le rapporte ESPN et plusieurs autres médias et portails espagnols et brésiliens.

A son arrivée au stade RDCE en compagnie d’autres membres de l’équipe nationale et du staff de la star du Real Madrid, Felipe Silveira dit avoir été abordé par un agent de sécurité qui lui a dit : «mains en l’air, c’est l’arme que j’ai pour toi». tandis que l’objet symbolisant l’arme n’était autre qu’une banane. Cet incident a immédiatement suscité l’indignation de la personne concernée et de trois autres membres du personnel de l’attaquant brésilien. Rapidement, une confusion s’est installée et la police a été appelée sur les lieux. Selon le reporter d’ESPN présent dans le stade, le staff de Vinicius Junior se rendra au poste de police pour déposer plainte tandis que la direction du stade a pris la défense de son employé en attendant d’en savoir plus. Affaire à suivre donc…

À lire

Amicaux : le Brésil s’impose largement face à la Guinée