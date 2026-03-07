Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

Manchester City : Bernardo Silva a pris sa décision pour son futur

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
silva @Maxppp

La fin d’une ère se dessine à Manchester. Arrivé à City en 2017, Bernardo Silva s’était imposé comme l’une des grandes figures de l’ère moderne du club sous Pep Guardiola. Considéré comme une véritable légende par les supporters, Bernardo Silva a disputé 445 matches sous les couleurs des Citizens et a été irréprochable dans son engagement auprès du club. Leader technique au fil des années, il a été une figure emblématique du club et est toujours titulaire cette saison avec les Skyblues.

La suite après cette publicité

Pourtant, la fin approche à en croire Marca. Selon les dernières informations du média ibérique, le milieu portugais devrait quitter Manchester City en juin prochain, à l’expiration de son contrat. Aucune négociation n’est actuellement en cours entre le joueur et le club pour une prolongation, ce qui laisse donc présager un départ libre à l’issue de la saison. Reste à savoir où souhaitera rebondir l’ancien de l’AS Monaco qui, à 31 ans, pourrait encore jouer où il le veut.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Bernardo Silva

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Bernardo Silva Bernardo Silva
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier