Manchester City : Bernardo Silva a pris sa décision pour son futur

La fin d’une ère se dessine à Manchester. Arrivé à City en 2017, Bernardo Silva s’était imposé comme l’une des grandes figures de l’ère moderne du club sous Pep Guardiola. Considéré comme une véritable légende par les supporters, Bernardo Silva a disputé 445 matches sous les couleurs des Citizens et a été irréprochable dans son engagement auprès du club. Leader technique au fil des années, il a été une figure emblématique du club et est toujours titulaire cette saison avec les Skyblues.

Pourtant, la fin approche à en croire Marca. Selon les dernières informations du média ibérique, le milieu portugais devrait quitter Manchester City en juin prochain, à l’expiration de son contrat. Aucune négociation n’est actuellement en cours entre le joueur et le club pour une prolongation, ce qui laisse donc présager un départ libre à l’issue de la saison. Reste à savoir où souhaitera rebondir l’ancien de l’AS Monaco qui, à 31 ans, pourrait encore jouer où il le veut.