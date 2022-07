João Cancelo change de numéro de maillot

Raheem Sterling parti de Manchester City pour Chelsea, son numéro 7 était donc libre. Les Sky Blues viennent d'annoncer que João Cancelo (28 ans) qui disposait jusque-là du 27 hérite du numéro 7 pour la saison 2022/2023.

Un numéro déjà porté par le Portugais à l'Inter Milan et à Valence. Doté du 20 à la Juventus, du 2 à Valence et de numéros plus excentriques lorsqu'il était à Benfica (25, 50 et 70), João Cancelo porte le numéro 20 avec le Portugal.