Mercato : ça bouge enfin pour Benjamin Pavard !

Benjamin Pavard n’a pas réussi son pari. L’été dernier, le polyvalent défenseur de 30 ans a rejoint l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt. Courtisé également par le LOSC, son ancien club, le champion du monde 2018 voulait mettre toutes les chances de son côté pour participer à la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France. Malheureusement pour lui, son choix n’a pas payé. Didier Deschamps n’a pas fait appel à lui pour le tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Un coup rude pour le Tricolore.

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Mais cela n’a pas été une surprise. Dans la cité phocéenne, Pavard devait apporter ses qualités et surtout son expérience du haut niveau, acquise en sélection comme dans les clubs dans lesquels il a pu jouer. Finalement, il a été globalement décevant. Certes, il n’a pas été aidé par le contexte explosif à Marseille et les multiples changements au sein du club. Mais sur le pré, on s’attendait à mieux de la part du Français, qui a été mis en difficultés à plusieurs occasions. Après 37 matches (1 but et 3 assists), il a quitté l’OM, qui ne l’a pas conservé.

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Besiktas se manifeste pour Pavard

Le 18 mai, il a officialisé la nouvelle en personne sur Instagram. « Une page se tourne aujourd’hui avec l’OM. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison. Bonne continuation à l’OM pour la suite.» Pour Pavard, la suite va s’écrire ailleurs.

Mais ce ne sera pas à l’Inter Milan. Il n’entre pas du tout dans les plans de Cristian Chivu et des Lombards, sacrés champions d’Italie. Les Nerazzurri comptaient d’ailleurs sur son prêt à l’OM pour le vendre aux Olympiens ou à un autre club s’il avait évolué à un bon niveau. Cette expérience olympienne n’a pas été à la hauteur de leurs attentes. Ce vendredi, le Corriere dello Sport, qui confirme une nouvelle fois que l’Inter veut s’en débarrasser, précise que Besiktas est intéressé par Pavard. Les Turcs aimeraient renforcer leur défense avec le Français. Un élément qu’ils ont les moyens de convaincre financièrement alors qu’il perçoit un salaire de 5 M€ nets par an à Milan. Sous contrat jusqu’en 2028, Benjamin Pavard, qui n’est pas pressé de partir, voit un premier courtisan frapper à sa porte.