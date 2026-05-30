PSG : l’égalisation d’Ousmane Dembélé sur penalty contre Arsenal

La délivrance ! Largement dominateurs face à un Arsenal qui s’est contenté de défendre depuis son ouverture du score précoce en finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a égalisé peu après l’heure de jeu après un penalty obtenu par Khvicha Kvaratskhelia face à Christian Mosquera.

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OUSMANE DEMBÉLÉ RELANCE LE PSG SUR PÉNALTY ! 🔥



Il reste 25 minutes dans cette finale et c'est à vivre sur CANAL+ 👀#PSGARS | #UCLFinal pic.twitter.com/0SluUvPV6f — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 30, 2026

En patron, Ousmane Dembélé s’est présenté face à David Raya. Malgré sa finale discrète jusque-là, le Ballon d’Or en titre a tenu ses responsabilités et a égalisé en prenant à contre-pied le gardien espagnol. Il reste 25 minutes au PSG pour passer définitivement devant.