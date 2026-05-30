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Ligue des Champions

PSG : l’égalisation d’Ousmane Dembélé sur penalty contre Arsenal

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
OUSMANE DEMBÉLÉ PARIS @Elhadjiloum
PSG 1-1 Arsenal

La délivrance ! Largement dominateurs face à un Arsenal qui s’est contenté de défendre depuis son ouverture du score précoce en finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a égalisé peu après l’heure de jeu après un penalty obtenu par Khvicha Kvaratskhelia face à Christian Mosquera.

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En patron, Ousmane Dembélé s’est présenté face à David Raya. Malgré sa finale discrète jusque-là, le Ballon d’Or en titre a tenu ses responsabilités et a égalisé en prenant à contre-pied le gardien espagnol. Il reste 25 minutes au PSG pour passer définitivement devant.

Pub. le - MAJ le
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