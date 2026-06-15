EdF : l’avis de Didier Deschamps sur les pauses fraîcheur

Le sélectionneur national Didier Deschamps, en conférence de presse de veille de match face au Sénégal, a été interrogé sur l’intérêt pour lui, en tant qu’entraîneur, des pauses fraîcheur, qui interviennent deux fois dans la rencontre.

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« Lors des pauses fraîcheur, ça laisse la possibilité de pouvoir modifier certaines choses avec les joueurs pendant trois minutes. Ça nous laisse deux parenthèses supplémentaires. Ça coupe aussi les mi-temps, donc il faut s’adapter. On a mis ça en place lors des matchs de préparation. On a quatre quarts temps. On s’adapte », a réagi le coach français, qui semble donc plutôt séduit, comme d’autres, de pouvoir régler certains détails durant ces pauses supplémantaires.