Le phénomène sénégalais Amara Diouf signe à Fenerbahçe

Amara Diouf retrouve le sourire. Après avoir connu des dernières années de galère, marquées par le décès de son père, une grave blessure l’ayant éloigné des terrains plusieurs mois, et son litige avec Génération Foot, le phénomène sénégalais vient de retrouver un club. Comme évoqué depuis plusieurs semaines, le joueur de 18 ans s’est engagé avec Fenerbahçe.

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«Un contrat de cinq ans a été signé par Amara Diouf, considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football africain. La cérémonie de signature, qui s’est déroulée au siège du club, a réuni nos membres du conseil d’administration, Barış Karagöz, Savaş Adalet et Volkan Akan. Le développement du jeune joueur sera assuré par un programme structuré et suivi de près », indique le club turc.