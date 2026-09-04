Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Bruno Genesio a choisi le capitaine de l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Maintenant que le mercato est terminé, Pierre-Emile Hojbjerg va-t-il retrouver son statut de capitaine ? Pour rappel, Bruno Genesio avait choisi le milieu de terrain danois de 31 ans pour porter le brassard, avant d’être obligé par sa direction de le lui retirer à la suite du refus du Scandinave d’être transféré à Newcastle. Hojbjerg est finalement resté et le président Stéphane Richard avait autorisé Genesio à redonner le brassard au Danois. Aujourd’hui, à deux jours du match face au Paris FC, Bruno Genesio a fait le point sur ce dossier.

La suite après cette publicité

« Je ne vais pas dire que le brassard est anecdotique, mais un peu. J’ai plusieurs capitaines dans l’équipe. Ce qui est important, ce n’est pas celui qui porte le brassard, mais ceux qui animent le groupe. Timothy en fait partie, je vais lui laisser le brassard par rapport à la décision qu’on m’a demandé d’enlever le brassard à Pierre-Emile, mais Pierre-Emile reste un de nos capitaines dans les faits, dans les actes, à l’entraînement et sur le terrain. Il y en a trois ou quatre qui sont des joueurs d’expérience, ils sont là pour amener une sérénité. Neal (Maupay) ne débute pas les matchs, mais il a de l’expérience, il a joué à l’étranger. Il doit être capable d’assurer un rôle de capitaine », a confié le coach phocéen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Pierre-Emile Højbjerg
Timothy Weah

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Pierre-Emile Højbjerg Pierre-Emile Højbjerg
Timothy Weah Timothy Weah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier