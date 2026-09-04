Bruno Genesio a choisi le capitaine de l’OM

Maintenant que le mercato est terminé, Pierre-Emile Hojbjerg va-t-il retrouver son statut de capitaine ? Pour rappel, Bruno Genesio avait choisi le milieu de terrain danois de 31 ans pour porter le brassard, avant d’être obligé par sa direction de le lui retirer à la suite du refus du Scandinave d’être transféré à Newcastle. Hojbjerg est finalement resté et le président Stéphane Richard avait autorisé Genesio à redonner le brassard au Danois. Aujourd’hui, à deux jours du match face au Paris FC, Bruno Genesio a fait le point sur ce dossier.

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« Je ne vais pas dire que le brassard est anecdotique, mais un peu. J’ai plusieurs capitaines dans l’équipe. Ce qui est important, ce n’est pas celui qui porte le brassard, mais ceux qui animent le groupe. Timothy en fait partie, je vais lui laisser le brassard par rapport à la décision qu’on m’a demandé d’enlever le brassard à Pierre-Emile, mais Pierre-Emile reste un de nos capitaines dans les faits, dans les actes, à l’entraînement et sur le terrain. Il y en a trois ou quatre qui sont des joueurs d’expérience, ils sont là pour amener une sérénité. Neal (Maupay) ne débute pas les matchs, mais il a de l’expérience, il a joué à l’étranger. Il doit être capable d’assurer un rôle de capitaine », a confié le coach phocéen.