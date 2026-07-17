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Coupe du Monde 2026 : les révélations de Vozinha sur sa nouvelle célébrité

Par Sasha Nahon
1 min.
Vozinha, le gardien du Cap-Vert @Maxppp

Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec le Cap-Vert, Vozinha découvre une notoriété aussi soudaine qu’inattendue. Invité de l’émission CBS Mornings, le gardien de 40 ans, désormais suivi par plus de 29 millions de personnes sur Instagram, a reconnu avoir du mal à s’habituer à cette nouvelle vie. « C’est quelque chose à laquelle je ne me serais jamais attendu. Pour moi, c’est aussi un peu compliqué », a-t-il confié.

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Libre depuis la fin de son contrat avec Chaves, l’international capverdien explique que cette popularité a bouleversé son quotidien. « Avant, on pouvait cuisiner dans la rue et manger devant chez nous. Maintenant, je ne peux plus le faire », a-t-il regretté. Malgré cela, Vozinha se réjouit de voir son pays gagner en visibilité grâce à son parcours au Mondial et espère poursuivre sa carrière « encore une ou deux années ».

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