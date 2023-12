MU - Aston Villa : les compositions officielles

La dix-neuvième journée de Premier League se poursuit ce mardi avec un choc entre Manchester United et Aston Villa. A domicile, les Red Devils s’articulent dans un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. En défense on retrouve Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Johnny Evans et Diogo Dalot. Le double pivot est assuré par Christian Eriksen et Kobbie Mainoo. Seul en pointe, Rasmus Hojlund est placé juste devant Marcus Rashford, Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho.

De leur côté, les Villans s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Emiliano Martinez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ezri Konsa, Diego Carlos, Clément Lenglet et Lucas Digne. Leander Dendoncker et Douglas Luiz se retrouvent dans l’entrejeu avec Leon Bailey et Jacob Ramsey sur les ailes. Devant, Ollie Watkins est soutenu par John McGinn.

Les compositions

Manchester United : Onana - Wan-Bissaka, Varane, Evans, Dalot - Mainoo, Eriksen - Garnacho, Fernandes, Rashford - Hojlund

Aston Villa : Martinez - Konsa, Carlos, Lenglet, Digne - Bailey, Dendoncker, Luiz, Ramsey - McGinn - Watkins