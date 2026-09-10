Ballon d’Or 2026 : Deco crie au scandale pour Raphinha et Pedri

Si le Paris Saint-Germain ne veut pas se mouiller pour choisir entre ses joueurs pour le Ballon d’Or, le FC Barcelone adopte une position différente. Deco a évoqué son choix au micro de RAC-1. « Je pense qu’il est le candidat idéal. Je n’ai aucun doute là-dessus, même si chacun défendra sa position. Il a réalisé une saison exceptionnelle avec le Barça et a pu participer à la Coupe du Monde après une blessure. La saison dernière, il a été un élément clé de la victoire en Liga. J’aime le football. C’est comme à l’époque où Leo (Messi) dominait et gagnait. Dans ce cas précis, il n’y a pas vraiment de débat. »

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Le directeur sportif a aussi eu quelques mots pour Pau Cubarsi. « Pour moi, c’est le Lamine des défenseurs centraux. Le talent le plus impressionnant qui soit. On parle toujours avec Bojan de la progression des joueurs. Sa progression a été fulgurante, son évolution et son leadership, sa capacité à saisir les moindres détails. On ne peut pas expliquer le développement d’un défenseur central comme celui d’un attaquant ou d’un ailier.» Enfin, il a conclu avec les joueurs qui n’ont pas été parmi les 30 nommés, dont Raphinha et Pedri. « C’est un scandale mondial. Je ne comprends pas ces listes et comment elles sont établies, mais il y a des injustices dans ces récompenses. C’est difficile à croire que Pedri n’y figure pas malgré son talent, tout comme Raphinha.» Mais le choix a été fait…