Journal du Mercato : l'Olympique Lyonnais veut frapper fort, l'OGC Nice s'active dans tous les sens

Les infos du jour en France

Le Paris Saint-Germain se montrerait confiant dans le dossier Dele Alli (24 ans). Fraîchement débarqué sur le banc parisien, Mauricio Pochettino pourrait rapidement voir débarquer son ancien joueur, sous forme de prêt. Relégué sur le banc du côté de Tottenham, l'international anglais pourrait se laisser convaincre par un nouveau challenge, à en croire les informations du Telegraph.

À Lille, le mercato s'annonce également agité puisqu'Adama Soumaoro (28 ans) devrait quitter le nord, pour Bologne. Selon L'Équipe, le LOSC aurait autorisé son joueur à se rendre en Italie afin d'y passer sa visite médicale.

Enfin, à la recherche d'un latéral droit pour suppléer Hiroki Sakai (30 ans), l'Olympique de Marseille viserait Djibril Sidibé (28 ans). Selon nos informations, Monaco réclamera entre 5 et 7 M€ pour le lâcher. Sidibé, quant à lui, serait prêt à plier bagage. Affaire à suivre...

L'Olympique Lyonnais veut frapper fort

On passe à notre premier focus du jour qui concerne l'OL. Leader en Ligue 1 après une belle première partie de saison, l'Olympique Lyonnais semble repartir sur les mêmes bases en 2021. Côté mercato, le dossier Memphis Depay (26 ans) n'est toujours pas réglé. En fin de contrat en juin prochain, et malgré la volonté du club de le conserver, le Néerlandais pourrait quitter le navire, dès cet hiver. Un doute que l'ancien joueur du PSV s'est amusé à laisser planer à l'issue de la rencontre face à Lens.

Une chose est sûre, Houssem Aouar (22 ans) ne devrait, pour sa part, pas bouger cet hiver. L'international français devrait néanmoins disposer d'un bon de sortie l'été prochain où Arsenal et la Juventus devraient revenir à la charge pour le recruter.

Toujours en attaque, l'OL pourrait perdre une pièce importante de son secteur offensif d'ici fin janvier. Selon nos informations, Moussa Dembélé (24 ans) pourrait s'envoler en direction de l'Espagne. Pas forcément titulaire cette saison, le joueur formé au PSG aurait tapé dans l'œil de l'Atlético de Madrid qui cherche à combler le vide laissé par le départ de Diego Costa. Un départ qui pourrait ouvrir la porte à une arrivée. Toujours selon nos informations, Islam Slimani (32 ans) serait toujours pisté par l'OL. Indésirable du côté de Leicester, l'Algérien pourrait atterrir dans le Rhône si les Foxes acceptaient une résiliation de son contrat qui expire en fin de saison.

Enfin, toujours dans le sens des départs, Jean Lucas (22 ans) devrait rapidement être prêté en Ligue 1, du côté du FC Nantes. Si Brest tenait la corde ces derniers jours, les Canaris auraient finalement raflé la mise dans la dernière ligne droite.

Côté arrivées, l'OL serait à la recherche d'une doublure à Léo Dubois (26 ans), au poste de latéral droit et auraient ciblé Gonzalo Montiel (24 ans). En fin de contrat avec River Plate à l'issue de la saison, le défenseur argentin pourrait connaître sa première expérience en Europe à l'âge de 24 ans. Enfin, l'OL serait tombé sous le charme du gardien turc, Ersin Destanoğlu (20 ans). Auteur de bonnes performances avec Beşiktaş, le jeune portier ferait l'objet de discussions entre les deux clubs.

L'OGC Nice s'active dans tous les sens

On reste en Ligue 1 pour notre second focus du jour. Très actif depuis le début de ce mercato, l'OGC Nice a décidé d'accélérer ces dernières heures. Après l'arrivée en prêt de William Saliba (19 ans), en provenance d'Arsenal, les Aiglons pourraient rapidement voir débarquer un nouveau renfort en défense. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, il s'agirait de Mamadou Sakho (30 ans), en manque de temps de jeu du côté de Crystal Palace. À six mois de la fin de son contrat avec les Eagles, l'international français pourrait donc effectuer son grand retour en Ligue 1, huit ans après l'avoir quittée.

Toujours dans le sens des arrivées, le Gym prospecterait également aux Pays-Bas, puisque Mike Trésor Ndayishimiye (21 ans) aurait tapé dans l'œil des recruteurs niçois. Un dossier compliqué tant le Belge, qui évolue sous les couleurs de Willem II, attise les convoitises à travers l'Europe, notamment du côté de l'Ajax.

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'étranger et plus précisément de l'Angleterre où Sébastien Haller (26 ans) pourrait quitter West Ham. Arrivé à l'été 2019 contre un chèque de 50 M€, l'international ivoirien ne s'est jamais vraiment imposé à Londres et devrait rejoindre l'Ajax dans les prochaines heures. Un transfert sec, aux alentours de 25 M€.

Toujours en Angleterre, Tottenham ne devrait pas retenir Gareth Bale (31 ans). De retour dans son club formateur cet été, Bale n'y arrive toujours pas. Trop souvent blessé et trop peu régulier, le Gallois n'aurait pas convaincu la direction des Spurs et devrait retourner à Madrid à l'issue de la saison.

Enfin, Hulk (34 ans) ne devrait pas revenir à Porto. Libre depuis son départ du Shanghai SIPG, le Brésilien était annoncé proche de son ancien club. Une signature qui ne devrait pas avoir lieu notamment à cause de l'âge du joueur.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel ! Patrick Cutrone (23 ans) retourne à Wolverhampton. Prêté à la Fiorentina en début de saison, le club de la banlieue de Birmingham a décidé de rapatrier son attaquant italien, suite à la blessure de Raúl Jiménez.

Toujours en Angleterre, Amad Diallo (18 ans) débarque à Manchester United. D'accord avec les Red Devils depuis cet été, l'attaquant ivoirien évoluait encore du côté de l'Atalanta cette saison. Il devrait donc découvrir la Premier League dans le Théâtre de Rêves.

En France, le Toulouse Football Club continue son mercato et vient d'annoncer l'arrivée sous forme de prêt du défenseur belge Sébastien Dewaest (29 ans), en provenance du KRC Genk. Le joueur de 29 ans vient pour apporter son expérience à une équipe deuxième de Ligue 2 et qui joue la montée cette année.

Enfin, Omar Rekik (19 ans) s'est engagé avec Arsenal. Le frère de Karim quitte donc le Hertha Berlin pour le nord de Londres.

