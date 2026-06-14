CdM 2026, Brésil : la réaction de Carlo Ancelotti qui va faire parler après le nul contre le Maroc

Ce samedi soir, il y avait le premier gros choc de cette Coupe du Monde 2026 avec l’affiche entre le Brésil et le Maroc. Une affiche qui s’est soldée par un nul 1-1. Vinicius Jr a sorti les Brésiliens d’un bourbier puisque Saibari avait ouvert le score pour les Marocains. Les Lions de l’Atlas méritaient globalement de remporter ce match.

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Après la rencontre, au micro de beIN Sports, Carlo Ancelotti a été questionné sur la rencontre. Et sa réponse a de quoi faire parler. «C’était un match difficile, il y a beaucoup de compétition et de lutte. Le Maroc a été bon et nous, on a été meilleurs en deuxième période. » Relancé par le journaliste sur le niveau de jeu affiché et les points à améliorer, l’ancien coach du Real Madrid a répondu froidement. «Pour les prochains matches, on doit s’améliorer c’est tout. Y a-t-il un point spécifique ? Non.» De son côté, Bruno Guimaraes a été plus bavard. «Le match nul est un bon résultat. On était mieux en première période et eux ont mieux fait en seconde période. C’est le foot. On n’a pas été bien au début, trop nerveux. On a raté des passes qu’on n’a pas l’habitude de manquer. On a souffert. Mais pour moi, le nul était juste. Il faut mieux garder le ballon.»