Ballon d’Or, Kylian Mbappé : « les gens n’apprécient pas que j’en parle trop, mais c’est comme ça »

Kylian Mbappé est attendu à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France en vue des matches de Ligue des Nations. Ce sera l’occasion pour le capitaine des Bleus de faire un point Ballon d’Or avec Ousmane Dembélé après ses multiples sorties médiatiques qui n’ont pas été bien prises par le joueur du Paris Saint-Germain. En attendant de savoir ce que les deux joueurs se diront, Mbappé a profité d’un événement média organisé dans le cadre de sa nouvelle collaboration avec l’équipementier suisse ON pour aborder le sujet du Ballon d’Or.

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Le Merengue n’a pas souhaité alimenter la polémique en signant de nouvelles déclarations chocs, mais il ne regrette pas les propos qu’il a tenus. « Je pense avoir déjà tout dit sur le sujet. Les gens n’apprécient pas que j’en parle trop, mais c’est comme ça. C’est comme ça. Je suis serein à ce sujet, serein, j’ai fait tout ce que je pouvais et je pense que je m’en suis bien sorti. Et maintenant, il ne reste plus qu’à attendre », a-t-il confié à AS.