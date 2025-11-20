Menu Rechercher
Liga

Franco Mastantuono est fan du Real Madrid mais…

Par Allan Brevi
1 min.
Franco Mastantuono lors de sa présentation au Real Madrid @Maxppp

Franco Mastantuono, jeune prodige argentin arrivé au Real Madrid l’été dernier en provenance de River Plate, s’est confié pour la première fois en Espagne sur l’émission « El Larguero ». Interrogé à propos de qui est le meilleur joueur de tous les temps pour lui, Mastantuono n’a laissé planer aucun doute. « Je suis fan du Real Madrid, mais pour moi, Messi restera toujours le meilleur », a-t-il insisté.

Un choix plutôt logique pour un joueur de l’Albiceleste, mais qui ne fera sans doute pas plaisir aux Madrilènes… En effet, le joueur de 18 ans a souligné l’influence majeure de la star de l’Inter Miami sur sa propre formation, et le privilège que représente le fait de pouvoir l’observer et apprendre à ses côtés en sélection. Toutefois, Mastantuno a encensé son coéquipier Kylian Mbappé à Madrid : « tout chez Mbappé est exceptionnel. Il est dans une forme incroyable, il nous est d’une aide précieuse. Il parle de lui-même, c’est un buteur né. Nous espérons pouvoir l’aider à devenir la star qu’il est déjà, et à le rester pendant de nombreuses années, idéalement ici au Real Madrid. »

Pub. le - MAJ le
