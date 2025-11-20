Franco Mastantuono est fan du Real Madrid mais…
Franco Mastantuono, jeune prodige argentin arrivé au Real Madrid l’été dernier en provenance de River Plate, s’est confié pour la première fois en Espagne sur l’émission « El Larguero ». Interrogé à propos de qui est le meilleur joueur de tous les temps pour lui, Mastantuono n’a laissé planer aucun doute. « Je suis fan du Real Madrid, mais pour moi, Messi restera toujours le meilleur », a-t-il insisté.
Un choix plutôt logique pour un joueur de l’Albiceleste, mais qui ne fera sans doute pas plaisir aux Madrilènes… En effet, le joueur de 18 ans a souligné l’influence majeure de la star de l’Inter Miami sur sa propre formation, et le privilège que représente le fait de pouvoir l’observer et apprendre à ses côtés en sélection. Toutefois, Mastantuno a encensé son coéquipier Kylian Mbappé à Madrid : « tout chez Mbappé est exceptionnel. Il est dans une forme incroyable, il nous est d’une aide précieuse. Il parle de lui-même, c’est un buteur né. Nous espérons pouvoir l’aider à devenir la star qu’il est déjà, et à le rester pendant de nombreuses années, idéalement ici au Real Madrid. »
