Brésil - France : les notes du match

C’est la dernière ligne droite avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Avant les derniers tests au début du mois de juin, l’équipe de France s’est offert un petit avant-goût de son aventure américaine avec deux matches amicaux aux États-Unis. Et avant de se mesurer à la Colombie, les Bleus disputaient un match de gala face au Brésil de Carlo Ancelotti. Une affiche qui rappellera quelques souvenirs de 1998 ou de 2006 pour les plus nostalgiques. Pour ce rendez-vous de prestige à Foxborough, dans la banlieue de Boston, Didier Deschamps a choisi d’aligner une équipe dans un 4-2-3-1 très offensif avec le duo Rabiot-Tchouaméni dans l’entrejeu et le trident Ekitike-Dembélé-Olise pour épauler Mbappé en pointe. Un choix tactique osé de la part d’un sélectionneur qui a souvent préféré avoir un milieu plus renforcé. De son côté, Ancelotti alignait un 4-2-4 avec comme principale nouveauté son choix de tester Vinicius Jr dans l’axe, avec Raphinha, Cunha et Martinelli à ses côtés.

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Dans un Gillette Stadium acquis aux Brésiliens, les Bleus ont rapidement fait redescendre les décibels. Dans une configuration inédite, les hommes de Didier Deschamps ont immédiatement pris le contrôle du cuir, le Brésil ayant décidé d’évoluer en bloc bas pour espérer faire mal sur un contre éclair de Raphinha ou de Vinicius Jr. Les Français ont d’ailleurs eu quelques difficultés à gérer la profondeur et c’est ce qu’il s’est produit à la 5e minute. Sur un coup franc, Raphinha s’est fait oublier par la défense française, mais heureusement pour les Bleus, sa frappe n’était pas cadrée. Le joueur du Barça a été l’un des Auriverdes les plus actifs, mais c’est bien la France qui dominait. Devant, on attendait de voir comment le quatuor Mbappé-Dembélé-Olise-Ekitike allait s’articuler. Durant les vingt premières minutes, Ekitike repiquait souvent dans l’axe. Costaud dans les duels et propre techniquement, l’attaquant de Liverpool était un formidable point d’ancrage. Mbappé prenait son côté gauche fétiche et se montrait très en jambe, comme si son problème au genou avait disparu. Olise évoluait dans une position d’électron libre, tantôt dans l’axe, tantôt à droite, tandis que Dembélé évoluait dans une position centrale beaucoup plus reculée. Un positionnement qui rendait le Ballon d’Or 2025 plus discret en début de match.

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Des Bleus efficaces

Les Tricolores tenaient le ballon, mais butaient face au bloc bas brésilien. Pas facile de créer du danger dans ces conditions. Il a fallu attendre le retour de la pause fraîcheur sifflée à la 22e minute pour frissonner un peu. Et si Martinelli a cru délivrer les siens d’une frappe enroulée (27e), c’est bien Mbappé qui a planté la première banderille. Parfaitement lancé en profondeur par un caviar du gauche de Dembélé, le buteur du Real Madrid est allé battre Ederson d’un magnifique ballon piqué (0-1, 32e). Le Merengue n’était plus qu’à un but du record d’Olivier Giroud. Le Bondynois a cru pouvoir l’égaliser à dix minutes de la pause, mais sa frappe enroulée n’était pas cadrée (35e). À la pause, la France menait logiquement au score. Au retour des vestiaires, Raphinha laissait sa place à Luiz Henrique. Une entrée en jeu plutôt bien sentie puisque le joueur du Zenit Saint-Pétersbourg a immédiatement mis le feu sur son côté droit, obligeant Maignan à sortir le grand jeu sur une frappe enroulée puissante (50e). Enquiquiné par Raphinha, Théo Hernandez prenait l’eau face à l’ancien pensionnaire de Botafogo.

Le côté droit brésilien a fait très mal en ce début de deuxième période et cette fois, c’est Upamecano qui s’est fait avoir. Coupable d’une faute sur Wesley en position de dernier défenseur, le défenseur du Bayern Munich a été envoyé directement aux vestiaires peu avant l’heure de jeu (55e). Dix minutes compliquées après lesquelles Deschamps a tenté de remettre un peu d’ordre en faisant entrer Lacroix (première sélection) et Kanté à la place de Tchouameni et de Dembélé. Cela n’a pas empêché les Brésiliens de maintenir les Tricolores sous pression, mais ce soir, la France a prouvé qu’elle restait l’équipe la plus efficace. Acculés, les Bleus ont profité d’un contre éclair d’Olise pour voir Ekitike imiter Mbappé en battant Ederson d’un piqué lui aussi (0-2, 65e). Le scénario était cruel pour une Seleção bien plus entreprenante. Touché, le Brésil a jeté ses dernières forces dans la bataille pour espérer faire plier une équipe de France en infériorité numérique. Et c’est Bremer qui a redonné espoir aux Auriverdes en profitant d’un coup franc et d’une frappe de l’omniprésent Luiz Henrique mal renvoyés pour tromper Maignan (1-2, 78e). De quoi nous offrir une fin de match tendue comme cet extérieur de Bremer passé tout près du but de Maignan sur un centre de Luiz Henrique 90e). Les sept minutes de temps additionnel annoncées ont rajouté de la tension, mais les Bleus ont réussi à tenir. Grâce à ce succès de prestige (2-1), la France égalise à six victoires partout dans ses face-à-face avec la Seleção. Rendez-vous dans trois jours pour le match face à la Colombie.

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Revivez le film du match

L’homme du match : Olise (7) : la star du Bayern Munich avait un rôle très intéressant ce soir. Le Bavarois était effectivement très libre dans la moitié de terrain adverse, évoluant principalement dans l’axe mais avec une liberté de mouvement énorme. Il a commencé très fort, voulant prendre le jeu à son compte, mais son impact dans le jeu s’est un peu dilué au fur et à mesure que la première période avançait. Mais dès que le ballon transitait par ses pieds, on sentait qu’il pouvait faire des différences et créer du danger, ce dont aucun autre joueur tricolore ne peut se vanter ce soir. Alors que les Bleus étaient dans le dur, c’est lui qui est sorti du bois avec une très belle passe décisive pour Ekitike pour faire le break (65e). Il a montré qu’il ne fait clairement pas tâche aux côtés de Mbappé et Dembélé, bien au contraire. Remplacé à la 90e+1 par Akliouche.

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Brésil

- Ederson (3) : le portier de 32 ans vivait une soirée tranquille, jusqu’à cette humiliation après la demi-heure de jeu. Sur une contre-attaque, Mbappé a réussi un lob de classe et l’a puni sans grandes difficultés (32e). Celui-ci a subitement paniqué et a fortement douté au retour des vestiaires. Lorsque Ekitiké s’est approché de lui pour enfoncer le clou avec un autre lob, il n’a rien pu faire (65e). Sa défense n’a pas été appliquée et il a dû encaisser les coups durs jusqu’à la fin de la partie.

- Wesley (4) : inquiété dès les premières minutes par les attaquants tricolores, le latéral droit s’est montré impliqué (3e, 6e). Face à Mbappé dans sa zone, il a régulièrement été éliminé avec une certaine facilité. En difficulté sur ses retours, l’obligeant à faire quelques fautes, il n’a pas eu le temps de respirer. Trop peu appliqué, il a fait les efforts sans être récompensé. Or, au retour des vestiaires, il est parti seul au but et s’est fait faucher par Upamecano, exclu du terrain (53e). Il a obtenu un joli coup franc à l’entrée de la surface, mais l’action suivante n’a rien apporté. Remplacé par Roger Ibañez (71e).

- Bremer (4) : le défenseur central a eu du mal à rentrer dans son match. En grand danger lorsque la troupe de Deschamps s’approchait de sa zone, il a semblé dans la douleur. Sur l’ouverture du score de Mbappé, il est en retard et ne peut pas revenir sur le champion du Monde 2018 (32e). Ensuite, il a pu resserrer son bloc défensif, afin d’éviter de se faire piéger. Sauf que sur le second but des Bleus, il est encore à la ramasse (65e). Après cela, il est sanctionné d’un carton jaune pour une faute sur Doué (76e). Contre toute attente, il a relancé son groupe avec un but rageur sur une action hasardeuse (78e).

- Pereira (3) : pour sa première sélection, on ne peut pas dire qu’il ait été serein dans l’arrière-garde. Dès l’entame, il a été sollicité pour repousser des ballons fuyants et couvrir la cage de son portier. Face à des Bleus bien installés dans sa surface, le défenseur a dû rester vigilant pour ne pas se laisser berner. Avant la demi-heure, il a fauché Olise sans remords et a donc reçu un carton jaune. À l’image de Bremer, il a laissé filer Ekitiké dans la surface au moment du deuxième but tricolore (65e). Sans se laisser abattre, il est tout de même resté solide et vigilant jusqu’à la fin de la rencontre.

- D.Santos (3,5) : dans son couloir gauche, il n’a pas vraiment vu le jour dans le premier acte. Timide et en manque de ballons, il n’a pas pu s’exprimer comme les latéraux tricolores. Une absence qui a pesé, puisqu’il est resté dans l’ombre et n’a pas apporté de soutien. Face à Olise et Dembélé, il a simplement couru dans le vide en essayant de suivre leurs foulées. Il a tenté de faire les efforts, sans grandement participer à la rencontre en fin de compte.

- Casemiro (5,5) : placé devant sa charnière, le capitaine de la sélection a entamé sa rencontre de la meilleure des manières. Avec une récupération sur Olise, celui-ci a réussi à chiper le ballon à la régulière (2e). Mais, petit à petit, quelques maladresses de sa part ont surgi. Juste avant le but de Mbappé, il est bel et bien coupable d’une perte de balle (32e). Hargneux et parfois trop volontaire, il a même été averti pour un comportement inadapté avant la pause. Suite à l’expulsion d’Upamecano, il a pu reprendre le contrôle du jeu. Il a essayé de construire, cherchant des solutions dans l’intervalle. Remplacé par Gabriel Sara (85e)

- A. Santos (5) : en compagnie de Casemiro dans l’entrejeu, il s’est montré costaud dans ses premiers duels. Entre les lignes, il a réussi à intercepter plusieurs ballons, ce qui a souligné son implication. Mais, sa contribution n’a pas été aussi grande que celle de Rabiot ou Tchouaméni lors des minutes qui ont suivi. Sans repères ou presque après le premier but de la soirée, il a vite été chahuté. Sans être conquérant, ni convaincant, il a vite sombré en perdant du rythme. Remplacé par Danilo (71e).

- Raphinha (4) : alors qu’il aurait pu ouvrir le score sur un caviar, l’attaquant sud-américain est resté dans le flou durant le premier quart d’heure de jeu. En mouvement, le Barcelonais était disponible dans le dos des défenseurs français, mais il manquait de précision (13e). Puis, il a semblé un peu perdu lorsque les transitions se mettaient en place, puisqu’il ne faisait pas d’appels décisifs. Une soirée difficile pour le Blaugrana, remplacé par Luiz Henrique (46e) qui n’a pas attendu pour faire le spectacle sur l’aile droite, avec des crochets, puis une belle frappe sur les gants de Maignan (49e). Il est même auteur d’une passe décisive, un peu hasardeuse (78e).

- Martinelli (3,5) : le Brésilien a été fantomatique jusqu’à la 26e minute, et il s’est réveillé en déclenchant une frappe soudaine vers le but de Maignan, malheureusement non cadrée (27e). Après cela, les défenseurs ont continué à le cerner, tout comme les autres offensifs brésiliens. Pris en grippe par ses adversaires, il a dû mettre du rythme dans ses courses pour être visible et participer aux circuits de passes. Cependant, rien n’a été simple durant sa soirée. Le Gunner est resté trop discret. Remplacé par João Pedro (62e) qui n’a presque rien tenté, si ce n’est quelques offensives dans le temps additionnel.

- Cunha (3) : positionné en pointe avec Vinicius Jr, le buteur n’a presque rien tenté durant la première période. Seule une frappe non cadrée à signaler, sinon l’attaquant est resté muet. Il n’a pas été vers l’avant, bloqué devant le bloc compact des Bleus, et a cherché du soutien. Avec des passes en retrait, il a plutôt ralenti le jeu. Sans réelles solutions, le Mancunien a même perdu des ballons dans les transitions. Au retour des vestiaires, il a continué à descendre bas sur le rectangle vert. Concrètement, il n’a eu aucune action à se mettre sous la dent. Remplacé par Igor Thiago (71e).

- Vinicius Jr (3,5) : le numéro 10, en grande forme ces dernières semaines, ne s’est pas montré virevoltant face aux Bleus. Il a semblé moins présent que d’habitude sur son couloir, surtout lorsque les défenseurs en bleu résistaient aux duels. Finalement, il n’a fait que très peu de différences, sauf sur des crochets et des actions individuelles. Après le but de Bremer, il a essayé de porter les siens vers l’avant, continuant ses courses à haute intensité (79e, 83e). Puis, il a définitivement perdu du rythme. Sans briller, il n’a pas du tout porté les siens.

France

- Maignan (5,5) : difficile de noter la prestation du portier milanais tant le Brésil a été inoffensif pendant la plupart du match. L’ancien du LOSC a dû attendre la 50e minute pour devoir intervenir sérieusement, sortant tant bien que mal une frappe puissante de Luiz Henrique (50e). Pas grand-chose d’autre à signaler si ce n’est ce but où il est lâché par sa défense, avec un Bremer qui reprend à bout portant.

- Gusto (6,5) : côté droit de la défense tricolore, le joueur de Chelsea a marqué des points dans son duel à distance avec Jules Koundé. L’ancien de l’OL été très participatif sur son flanc, contribuant beaucoup à la construction des actions, et se projetant souvent vers l’avant. Sur le plan défensif, il a tenu son rang et n’a jamais été pris à défaut malgré la présence de gros clients comme Vinicius Jr devant lui. Seul hic ce soir : il est un peu trop attentiste sur le but de Bremer, laissant Luiz Henrique reprendre le ballon trop facilement dans la surface. Kalulu a pris sa place à la 90e+1.

- Konaté (5) : un peu en dents de scie… Par moments, on l’a senti costaud et imposant, mais il y a d’autres séquences où on l’a senti un peu plus fébrile et hésitant. Concrètement, il n’aura pas fait de grosse erreur et ne s’est manqué sur aucune action importante. Mais parfois, on a vu quelques placements un peu hasardeux, ou des interventions pas franchement contrôlées à l’image de son carton jaune et sa grosse faute sur Pedro (72e). Il a tout de même bien joué de son physique pour remporter plusieurs duels sur la fin de match, permettant aux Bleus de respirer un peu.

- Upamecano (3) : très belle partition du défenseur central français ce soir… jusqu’à son expulsion à la 55e. Il a coupé plusieurs actions offensives brésiliennes dans sa surface ou à ses abords, avec une première période plus que réussie. Mais il a tout gâché peu après le retour des vestiaires, avec une faute sur Wesley en position de dernier défenseur - ou presque - empêchant le Brésilien de se présenter devant Maignan. Un carton rouge qui était clairement évitable et qui témoigne des sauts de concentration du joueur, qui coûtent souvent trop cher à ses équipes.

- Théo Hernandez (6) : le latéral gauche des Bleus a prouvé que son départ en Arabie saoudite n’a eu d’impact négatif sur son niveau, au contraire. Il a été vraiment serein défensivement, comme lorsqu’il a parfaitement ôté le cuir à Vinicius Jr (39e). Il a certes été un peu remué par Luiz Henrique en début de deuxième période, mais il a très vite su ajuster et re-sécuriser le flanc. Un peu plus timide que d’accoutumée sur le plan offensif tout de même.

- Tchouameni (6,5) : le Madrilène, très en forme et parmi les hommes forts de son équipe ces dernières semaines, a encore rendu une copie plus que sérieuse. Il faut dire qu’au vu des profils des joueurs alignés à ses côtés et devant lui, le joueur formé à Bordeaux a dû réaliser un travail défensif conséquent. Et il l’a particulièrement bien fait, récupérant notamment le ballon sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé (32e). Il a aussi distillé quelques bons ballons, comme à Mbappé, qui a trop croisé sa frappe par la suite (37e), prouvant qu’il est un joueur tout aussi précieux lorsqu’il faut défendre que lorsqu’il faut aller de l’avant. Remplacé par Kanté à la 58e, entré pour apporter du volume au milieu une fois les Bleus en infériorité numérique.

- Rabiot (6,5) : le milieu de terrain milanais a fait le boulot, comme on dit, et il l’a vraiment bien fait. Un match appliqué, sans fioritures ni fantaisies. Défensivement, son duo avec Tchouameni a été plutôt efficace, et l’ancien de l’OM a bien sécurisé sa zone tout en étant précis et efficace dans les transmissions. En deuxième période, après l’expulsion et l’entrée de Kanté, on l’a vu dans un registre paradoxalement un peu plus offensif parfois, tombant sur le côté droit alors qu’il évoluait plutôt sur la gauche en première période. Son volume de jeu aura été très précieux.

- Olise (7) : voir ci-dessus.

- Ekitike (6,5) : le joueur de Liverpool a été placé sur le côté gauche de l’attaque française ce soir. Et on ne l’a pas senti très à l’aise dans ce registre, donnant l’impression de ne pas toujours savoir se positionner par rapport à ses coéquipiers de l’attaque. Il a souvent repiqué et changé de position avec Mbappé, et a été assez utile dans le jeu, en pivot notamment. En deuxième période, il a été décisif avec un joli but, un peu similaire à celui de Kylian Mbappé, terminant à merveille l’action devant le portier brésilien, avec un ballon piqué (0-2, 65e). C’était lui qui était au départ de l’action par ailleurs. Il a dans la foulée laissé sa place à Désiré Doué, peu en vue ce soir, pas aidé par ce contexte d’infériorité numérique et de domination brésilienne en deuxième période.

- Dembélé (5) : le Parisien est un peu passé à côté à Boston. Il a été assez peu en vue, et lorsque ses coéquipiers l’ont trouvé, il n’a pas toujours fait les bons choix, comme ce ballon perdu un peu bêtement en défense qui a offert une occasion à Martinelli (27e). Même dans un mauvais jour, il reste capable de petits éclairs de génie, à l’image de sa belle passe en profondeur sur le but de Kylian Mbappé, qui vient un peu sauver sa prestation assez indigeste. Sorti à la 58e minute pour laisser sa place à Lacroix après le rouge d’Upamecano. Pour ses débuts, il n’était pas forcément bien placé sur le but du Brésil.

- Mbappé (6,5) : titularisé par Deschamps en plein imbroglio avec le Real Madrid et sa blessure, l’attaquant merengue a semblé en jambes. Evoluant surtout dans l’axe de l’attaque française, il a dissipé les doutes concernant son état physique avec plusieurs appels et plusieurs courses dans la moitié brésilienne. Et dès que le Brésil lui a laissé un peu d’espace, il a fait la différence. Lancé par Dembélé, il est parti dans le dos de la défense et a expédié le cuir au fond des filets d’un joli ballon piqué (0-1, 32e). En plus de ce but, il a réussi à se créer plusieurs situations dangereuses dans les derniers mètres adverses, confirmant qu’en plus d’avoir retrouvé ses qualités physiques, son instinct offensif est aussi resté intact. DD l’a sorti à la 66e pour faire entrer Marcus Thuram, qui n’a pas vraiment eu d’occasions de se montrer.