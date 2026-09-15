Sassuolo : le minot Darryl Bakola met tout le monde d’accord en Italie

Darryl Bakola continue de tracer son chemin en Italie, et le jeune milieu français commence sérieusement à se faire un nom du côté de Sassuolo. Arrivé chez les Neroverdi avec l’étiquette de grand espoir, l’ancien Marseillais avait déjà montré de belles choses lors de sa première saison sous les ordres de Fabio Grosso. Dans un championnat réputé pour sa rigueur tactique et sa capacité à mettre les jeunes joueurs à l’épreuve, le minot a progressivement gagné du crédit, jusqu’à s’installer dans la rotation et démontrer que son profil pouvait parfaitement s’exprimer dans le football italien. Son adaptation n’a toutefois pas été linéaire, avec les exigences d’un championnat particulièrement exigeant et une concurrence importante à son poste, mais Bakola a su afficher suffisamment de personnalité pour convaincre son entraîneur et son entourage.

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Le changement de coach intervenu cet été a forcément rebattu les cartes. Fabio Grosso parti, Sassuolo a confié les rênes de son équipe à Alberto Aquilani, ancien milieu de terrain international italien qui entend installer ses principes et donner une vraie place aux jeunes talents du club. Une nouvelle dynamique dont Bakola semble déjà profiter. Depuis le début de la saison, le Français apparaît beaucoup plus en confiance et affiche une influence grandissante dans le jeu des Neroverdi. Aquilani lui demande notamment de jouer avec davantage de courage, de constance et de personnalité… Trois éléments qui correspondent parfaitement au potentiel affiché par le joueur. Le début de saison de Sassuolo confirme d’ailleurs cette volonté de s’appuyer sur une génération appelée à prendre de plus en plus de responsabilités, avec Bakola comme l’un des profils les plus suivis.

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Aquilani lui fait confiance

Les chiffres permettent également de mesurer la progression du jeune Français et l’importance prise par son profil depuis la reprise. Bakola a déjà eu l’occasion de se montrer en Serie A et en Coppa Italia, avec un temps de jeu qui traduit la confiance progressivement accordée par Aquilani. Ses prestations, au-delà des seules statistiques offensives (2 passes décisives en 5 apparitions toutes compétitions confondues), témoignent surtout d’un joueur capable de participer à la construction, de se projeter et de répondre aux exigences physiques et tactiques du championnat italien, notamment face à la Juventus dans la folle victoire (3-2). Fidèle à sa réputation, Sassuolo continue ainsi de miser sur des joueurs à fort potentiel capables de prendre de la valeur et de s’imposer au plus haut niveau. Bakola fait partie de cette nouvelle génération, aux côtés notamment de Vasilije Adzic, autre jeune élément sur lequel le club compte beaucoup cette saison. Et Aquilani ne s’y trompe pas lorsqu’il évoque les deux hommes et la manière dont ils doivent continuer à progresser.

Interrogé aujourd’hui en conférence de presse sur l’évolution de Bakola et sur la capacité des deux jeunes joueurs à faire la différence, Alberto Aquilani a livré un discours particulièrement clair sur les exigences qu’il place sur ses jeunes éléments. « Ce sont des jeunes, de bons joueurs fondamentalement, car on peut faire ressortir les qualités d’un bon joueur. C’est ce qu’on leur demande : du courage, l’envie d’être toujours dans le match, pas seulement par à-coups. Parfois, un jeune joueur se contente de bien faire les choses, mais pour progresser, il faut recommencer, il faut rester dans le match et ne pas se reposer sur ses lauriers. Ce sont tous des facteurs essentiels pour une équipe qui doit et peut progresser, et j’ai trouvé des joueurs qui ont cette volonté de progresser, jeunes et moins jeunes, et qui s’entraident. Bakola se sent mieux, il s’est entraîné hier, il s’entraîne à nouveau aujourd’hui, mais il est complètement rétabli. » Un discours qui résume parfaitement les attentes placées autour du Français alors que Sassuolo veut confirmer son bon début de saison et que Bakola entend, lui, franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière.