Karim Benzema recadre un militant d’extrême droite

Par La Rédaction FM
1 min.
Karim Benzema, Ballon d'Or @Maxppp

Ce jeudi, l’équipe de France affrontait l’Ukraine dans une rencontre particulière. Au-delà de l’enjeu sportif, cette rencontre était aussi marquée par un moment tragique de l’histoire de la France puisqu’il s’agissait des 10 ans de l’attentat du 13 novembre 2015 à l’extérieur du Stade de France pendant France-Allemagne. Pour l’occasion, l’actrice Lyna Khoudri, compagne de Karim Benzema, a participé à un hommage aux victimes sur TF1 en lisant le poème « Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants » de Charlotte Delbo.

Karim Benzema
Il y a ceux qui se recueillent, et ceux qui s’exposent..
Faut être sacrément vide pour confondre hommage et mise en scène Damien. T’es juste un figurant dans notre monde☝🏼
Damien Rieu
Pour honorer les victimes du 13 novembre, ils n’ont trouvé personne d’autre que Lyna Khoudri, compagne de @Benzema, qui a liké une publication justifiant la décapitation de Samuel Paty (et qui a perdu son procès contre moi quand je l’ai dénoncé).
Et forcément, des militants d’extrême droite se sont empressés de s’attaquer à elle pour son lien avec Karim Benzema. De quoi faire réagir l’attaquant d’Al-Ittihad sur son compte X où il n’a pas manqué de répondre à l’un d’entre eux. « Il y a ceux qui se recueillent, et ceux qui s’exposent… Faut être sacrément vide pour confondre hommage et mise en scène Damien. T’es juste un figurant dans notre monde » a lancé l’ex-international français.

Pub. le - MAJ le
