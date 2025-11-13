Karim Benzema recadre un militant d’extrême droite

Ce jeudi, l’équipe de France affrontait l’Ukraine dans une rencontre particulière. Au-delà de l’enjeu sportif, cette rencontre était aussi marquée par un moment tragique de l’histoire de la France puisqu’il s’agissait des 10 ans de l’attentat du 13 novembre 2015 à l’extérieur du Stade de France pendant France-Allemagne. Pour l’occasion, l’actrice Lyna Khoudri, compagne de Karim Benzema, a participé à un hommage aux victimes sur TF1 en lisant le poème « Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants » de Charlotte Delbo.

La suite après cette publicité

Et forcément, des militants d’extrême droite se sont empressés de s’attaquer à elle pour son lien avec Karim Benzema. De quoi faire réagir l’attaquant d’Al-Ittihad sur son compte X où il n’a pas manqué de répondre à l’un d’entre eux. « Il y a ceux qui se recueillent, et ceux qui s’exposent… Faut être sacrément vide pour confondre hommage et mise en scène Damien. T’es juste un figurant dans notre monde » a lancé l’ex-international français.