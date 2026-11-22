La tension monte à l’AS Monaco et Thiago Scuro a décidé de répondre aux critiques. Alors que les supporters monégasques pointent régulièrement du doigt la direction, certains allant même jusqu’à réclamer la démission du directeur général, le contexte sportif actuel n’arrange rien. Après un bon début de saison, les hommes du Rocher restent sur cinq rencontres consécutives sans victoire en Ligue 1 et occupent la septième place du classement. Dans un entretien accordé à nice-matin, le dirigeant brésilien a accepté de répondre aux reproches visant le club et sa direction.

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« Je le respecte. Mais pour moi, ce n’est pas l’opinion de tous les supporters. Je ne suis pas toujours d’accord avec leur niveau de négativité », a-t-il expliqué, rappelant les dix participations européennes de l’ASM depuis 2013. Le dirigeant estime que le club doit retrouver de la régularité et corriger ses difficultés, mais refuse de céder au climat de défiance. « La volonté de gagner du coach et la mienne sont plus grandes que quelques supporters », a-t-il conclu. Un message direct.