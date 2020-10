OL : l'irrésistible ascension de Melvin Bard

La suite après cette publicité

ce dimanche, l'Olympique Lyonnais peut être un brin triste. En effet, les Rhodaniens n'ont pu faire mieux qu'un match nul, à domicile, contre l'OM réduit à 10 dès la 18e minute de jeu (1-1). Pourtant, il existe quelques choses intéressantes et des bonnes nouvelles surtout ! Houssem Aouar a décidé de rester et il a marqué le but des siens.

Mais c'est loin d'être tout. Titularisé par Rudi Garcia, Melvin Bard, le latéral gauche de 19 ans, formé au club, mais qui avait failli quitter la France cet été, a fait un grand match. Au-delà d'avoir très bien défendu sur Florian Thauvin, c'est lui qui provoque la faute d'Alvaro Gonzalez sur le penalty et donc l'égalisation de la bande à Rudi Garcia.

Il doit encore progresser

Son entraîneur était donc assez satisfait après la rencontre : « c'est bien ce qu'a fait Melvin, il avait un client en face. C'est la première fois qu'il était à l'épreuve d'un joueur comme Flo Thauvin, sans abaisser la qualité des joueurs qu'il a affrontés avant, il y en avait des bons depuis le début de saison. Flo c'est un top player, un joueur international ».

Histoire de faire garder la tête froide à son jeune élément, Rudi Garcia a trouvé quand même quelque chose à redire. « Melvin a fait un bon match, pas seulement parce qu'il a obtenu un penalty logique en se projetant dans la surface, mais parce qu'il a bien tenu Flo, c'était bien. Je trouve qu'il doit progresser dans l'anticipation dans le jeu dans son dos, parce qu'il s'est fait prendre dans le dos en première période même s'il est à chaque fois bien revenu », a nuancé le technicien français. La formidable académie fonctionne toujours aussi bien !