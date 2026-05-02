OM : le coup de gueule lucide de Jeffrey De Lange après la débâcle

Après la nouvelle débâcle de l’Olympique de Marseille à la Beaujoire (0-3), Jeffrey De Lange (28 ans) n’a pas fui ses responsabilités. Le gardien néerlandais, seul olympien à avoir répondu présent en zone mixte, s’est présenté face aux médias avec lucidité et franchise. «C’est très dur à encaisser, car la semaine on se sent fort et confiant, mais le seul jour où l’on doit le montrer… on ne le montre pas. Personne n’a lâché, surtout pas le coach. Cela regarde chaque individu, peu importe le coach, on doit s’efforcer d’être nous-mêmes, de donner le meilleur. Pour moi, on ne peut pas lâcher un coach, on se lâche soi-même en jouant comme cela», a-t-il d’abord lâché devant la presse.

La suite après cette publicité

Le portier marseillais a également dénoncé un manque d’intensité et d’engagement : «si tu regardes le match, on a été paresseux, il nous a manqué ce feu à plusieurs moments pour nous surpasser. Quand tu perds de cette façon, c’est parce que rien n’a été suffisant. On a encore deux matches, et on doit faire notre maximum, tout donner, comme je le ferai pour le club. C’est une période difficile, mais personnellement les moments durs, comme celui-là, me poussent dans mes retranchements, pour m’entraîner encore plus et montrer la meilleure version de moi». Pour rappel, l’OM est maintenant 7e du classement après la victoire de Monaco à Metz.