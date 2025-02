Real : Javier Tebas répond déjà à Carlo Ancelotti

«Tebas parle trop du Real Madrid. Depuis que je suis ici… Il manque de respect à beaucoup de madridistas en parlant comme ça. Il y a des questions plus importantes et il devrait se concentrer davantage sur la résolution des problèmes du football espagnol.» En conférence de presse, Carlo Ancelotti a commenté les récents propos de Javier Tebas, président de la ligue espagnole, qui évoquait le comportement "pleurnichard" du Real Madrid vis-à-vis de l’arbitrage. Ancelotti s’est montré offensif, et cela a déclenché une nouvelle salve de Tebas, qui a posté un message sur ses réseaux sociaux.

« Carlo, tout le monde sait que les institutions se reflètent dans ce que font et disent leurs dirigeants. Et dans le football, encore plus. Alors, quand je disais que « le Real Madrid est devenu un club pleurnichard », je faisais évidemment référence au fait que ce sont ses dirigeants qui construisent ce récit victimaire et complotiste : « une compétition frelatée », « le parti pris de tous les arbitres est anti-Madrid », « ils sont tous contre le Real Madrid »… Curieux, n’est-ce pas ? Parce que ce discours, en plus d’être irrespectueux envers la concurrence, est également irrespectueux envers les clubs qui vous battent sur le terrain, soit parce qu’ils ont été meilleurs, soit, tout simplement, parce qu’ils ont eu plus de chance. C’est irrespectueux envers des millions de fans. Je suis fan du Real Madrid depuis que je suis enfant, et tout ce récit que promeut la direction va à l’encontre des valeurs que nous avons toujours connues. Carlo, c’est dommage qu’ils t’utilisent pour ça, vu l’expérience que tu as. », a posté Tebas, qui n’en démord pas.