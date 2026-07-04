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Angleterre, Cole Palmer : « j’aurais pu apporter quelque chose de différent »

Par Allan Brevi
1 min.
Cole Palmer avec l'Angleterre @Maxppp

Cole Palmer a pris la parole pour la première fois depuis son absence de la liste anglaise de Thomas Tuchel pour la Coupe du Monde 2026. L’attaquant de Chelsea reconnaît avoir été marqué par cette non-sélection, tout en assumant le choix du sélectionneur. Dans un entretien accordé à The Times, il a confié : « tous les footballeurs rêvent de participer à la Coupe du Monde. Mais c’est une décision que je ne peux pas changer et qui est difficile, pour une raison ou une autre. J’essaie simplement de profiter de mes vacances d’été, les premières de ma vie. »

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Ensuite, Cole Palmer a fait passer un message clair à Thomas Tuchel : « j’aurais pu proposer quelque chose de différent de ce que le manager a choisi. Mais comme je l’ai dit, je ne peux pas changer cette décision et je souhaite à tous le meilleur. C’est comme pour tout. Si on vous dit que vous n’êtes pas assez bon, vous allez vouloir prouver le contraire. »

Pub. le - MAJ le
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