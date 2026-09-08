Ballon d’Or 2026 : Hansi Flick milite pour la victoire d’un joueur du Barça
Ce mardi, France Football dévoile la liste des 30 sélectionnés pour la course au Ballon d’Or 2026. Certains joueurs du FC Barcelone devraient en faire partie à l’image de Lamine Yamal. Un joueur encensé par Hansi Flick ce mardi face à la presse. «Lamine est un joueur qui décide seul des matches. Un joueur fantastique, qui veut toujours s’améliorer. Il a beaucoup de responsabilités, c’est l’un des capitaines. Il profite de chaque jour. J’aime son jeu.»
L’Allemand aimerait voir l’Espagnol de 19 ans ou un autre joueur du Barça soulever ce trophée cette année. « Nous avons beaucoup de bons joueurs, j’aimerais que l’un d’eux gagne. Ce n’est pas mon rôle de voter. La qualité est importante, mais aussi le travail et la mentalité.» Réponse dans quelques semaines…
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