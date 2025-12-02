Brésil : Carlo Ancelotti avertit ses stars

Pas de traitement de faveur avec Carlo Ancelotti. Le sélectionneur du Brésil a réaffirmé sa politique stricte concernant l’état de forme des joueurs en vue de la Coupe du monde 2026. Il a souligné que seuls les joueurs pleinement opérationnels seraient retenus pour la compétition, et expliqué l’importance de la compétitivité au sein de l’équipe nationale. Une exigence qui concerne tout le monde, même la star Vinicius Jr, auteur de l’unique but lors de la victoire 1-0 contre le Paraguay en juin, qui avait permis au Brésil de valider son billet pour le Mondial en Amérique du Nord.

Dans un entretien accordé au programme sportif brésilien Esporte Record, Ancelotti a de nouveau évoqué le cas de Neymar avant de prendre également l’ailier du Real Madrid comme exemple. « Il y a beaucoup de joueurs de grande qualité et je dois choisir ceux qui sont à 100 %. Ce n’est pas seulement pour Neymar, cela vaut aussi pour Vinicius. Si Vinicius est à 90 %, je convoquerai un autre joueur qui est à 100 %, car c’est une équipe avec un niveau de compétitivité très élevé, notamment en attaque, où nous avons beaucoup d’excellents joueurs », a-t-il précisé. La Seleção devrait affronter l’équipe de France en match de préparation à Boston le 28 mars.