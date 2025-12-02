Menu Rechercher
Commenter
CDM

Brésil : Carlo Ancelotti avertit ses stars

Par André Martins
1 min.
Ancelotti @Maxppp

Pas de traitement de faveur avec Carlo Ancelotti. Le sélectionneur du Brésil a réaffirmé sa politique stricte concernant l’état de forme des joueurs en vue de la Coupe du monde 2026. Il a souligné que seuls les joueurs pleinement opérationnels seraient retenus pour la compétition, et expliqué l’importance de la compétitivité au sein de l’équipe nationale. Une exigence qui concerne tout le monde, même la star Vinicius Jr, auteur de l’unique but lors de la victoire 1-0 contre le Paraguay en juin, qui avait permis au Brésil de valider son billet pour le Mondial en Amérique du Nord.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au programme sportif brésilien Esporte Record, Ancelotti a de nouveau évoqué le cas de Neymar avant de prendre également l’ailier du Real Madrid comme exemple. « Il y a beaucoup de joueurs de grande qualité et je dois choisir ceux qui sont à 100 %. Ce n’est pas seulement pour Neymar, cela vaut aussi pour Vinicius. Si Vinicius est à 90 %, je convoquerai un autre joueur qui est à 100 %, car c’est une équipe avec un niveau de compétitivité très élevé, notamment en attaque, où nous avons beaucoup d’excellents joueurs », a-t-il précisé. La Seleção devrait affronter l’équipe de France en match de préparation à Boston le 28 mars.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Brésil
Carlo Ancelotti
Neymar
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
Neymar Neymar
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier