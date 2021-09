Le Barça cherche encore à se débarrasser de Miralem Pjanic

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Miralem Pjanic (31 ans) n’était pas contre l’idée de revenir en Italie. Là-bas, le Bosnien a gardé la cote et ce dernier avait clairement affiché sur les réseaux sociaux son envie de faire son retour à la Juventus.

Au final, le mercato a fermé ses portes et Pjanic est toujours un joueur du Barça. Cela ne signifie pas pour autant que l’ancien Messin va rester en Catalogne. La radio RAC1 affirme que son agent tente de lui trouver une partie de sortie dans des championnats où le marché est encore ouvert. La Turquie (7 septembre) et la Russie (8 septembre) sont citées.

