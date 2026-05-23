Auxerre : c’est le chaos total après le départ de Christophe Pélissier

L’annonce du départ de Christophe Pélissier a provoqué une vive colère chez les supporters de l’AJ Auxerre. Quelques jours seulement après le maintien assuré en Ligue 1 grâce à la belle victoire obtenue à Lille (0-2), le maintien du technicien icaunais n’était clairement pas assuré en raison d’un gros conflit interne avec le directeur sportif David Wantier. À tel point que le propriétaire du club, James Zhou, était contraint de trancher entre les deux hommes pour mettre fin au conflit.

La suite après cette publicité

Mais ce week-end, la décision est tombée et Christophe Pélissier a donc été sacrifié. Arrivé il y a près de quatre ans, le technicien de 60 ans quitte le club sous la bronca des supporters. Très mobilisés ces derniers jours pour réclamer sa prolongation, les Ultras Auxerre ont enchaîné messages sur les réseaux sociaux, sur les ponts de la ville, appels au soutien et organisation d’un rassemblement prévu ce samedi devant le Stade de l’Abbé-Deschamps. Le mouvement prendra désormais la forme d’un hommage à Christophe Pélissier, mais aussi d’une contestation dirigée contre David Wantier.

Les supporters vont manifester

« On aurait préféré qu’il puisse continuer avec nous. Néanmoins, tout n’est pas encore fini. Je rappelle que le groupe Ultras Auxerre ne veut plus de David Wantier au sein de l’institution. On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour ne plus voir cette personne au sein de notre club », a indiqué le président des Ultras Auxerre. Si le départ de Pélissier semble désormais acté, l’avenir de David Wantier demeure incertain et la pression des supporters pourrait faire changer d’avis James Zhou, depuis Pékin.

La suite après cette publicité

Pour remplacer Christophe Pélissier, la direction a déjà ciblé plusieurs profils d’après les informations de RMC. Will Still est notamment cité, lui qui est déjà courtisé par Lorient, qui vient de se séparer d’Olivier Pantaloni, autre entraîneur suivi par les Icaunais. Alexandre Dujeux (Angers) et Didier Digard (Le Havre) sont les deux derniers noms. « C’est vrai que c’est difficile d’en trouver un qui présente autant de qualités que lui, y compris des qualités professionnelles et des qualités morales, mais ça va se trouver », a expliqué Guy Roux, l’entraîneur mythique de l’équipe auxerroise, grand admirateur de Pélissier, à ICI Auxerre. L’été s’annonce chaud à l’AJA.