Mais où est donc passé Miralem Pjanic ?

Pendant les années 2010, lorsqu’on citait les meilleurs milieux de terrain du Vieux Continent, le nom de Miralem Pjanic revenait assez souvent, pas forcément très loin des Xavi, des Iniesta, des Pirlo, des Gerrard et compagnie. Il faut dire que le joueur formé au FC Metz s’est très vite imposé comme un joueur important du côté de l’OL, où il est arrivé à 18 ans seulement malgré une blessure assez importante lors de sa première saison en Rhodanie. La suite, tout le monde la connaît, avec une carrière brillante en Italie, avec cinq belles saisons à la Roma, puis quatre autres années tout aussi réussies à la Juventus.

En 2020, il rejoint le Barça où il n’évoluera qu’une saison, montrant aussi de belles choses mais ayant un peu plus de mal à être régulier, en plus d’être impliqué dans une opération un pu nébuleuse avec Arthur Melo, visant à équilibrer les comptes catalans et turinois. C’était tout de même le début de la fin pour le joueur, qui avait franchi la barre de la trentaine et était souvent handicapé par des pépins physiques. Il évoluera ensuite une saison à Besiktas, deux saisons aux Emirats, avant une dernière saison 2024/2025 passée au CKSA Moscou.

Pjanic raccroche les crampons

Et aujourd’hui ? Le quotidien Sport fait le point sur sa situation. Actuellement, le milieu bosnien est donc sans club, du haut de ses 35 ans. Et tout indique qu’il ne cherchera pas de nouveau point de chute, puisqu’il a annoncé sa retraite lors du World Sports Summit 2025 à Dubai. « Je ne vais plus jouer. Ma carrière est terminée. Maintenant je vis à Dubai, et je ne suis plus joueur de foot, je suis père d’un petit enfant, et c’est lui ma priorité », a-t-il même indiqué lors de cet évènement, "officialisant" pour la première fois sa fin de carrière.

Pourtant, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a eu quelques propositions intéressantes ces derniers mois. Le St Louis City SC en Major League Soccer a ainsi tenté le coup, alors que l’AC Milan a aussi proposé une dernière pige à celui qui a représenté la Bosnie à 115 reprises. Mais le foot, c’est terminé pour un Pjanic qui prend sa retraite avec 780 matchs au compteur et un joli palmarès, dans lequel on retrouve 4 titres de Serie A, 2 Coupes d’Italie et une Coupe du Roi notamment.