Mercato PSG : les 8 joueurs du FC Barcelone qui peuvent entrer dans l’opération Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (24 ans) a connu une ascension éclair. Il y a six ans, le Bondynois rejoignait le Paris Saint-Germain après avoir explosé sous le maillot de l’AS Monaco. Mais le Français aurait pu prendre un autre chemin. En effet, à cette époque-là, le Français était courtisé par les meilleurs clubs du monde. Le FC Barcelone s’était d’ailleurs positionné. Mais KM7 avait décliné l’invitation des Culés, lui qui a été rejoint par Neymar pour mener le projet parisien en 2017.

Le Barça veut aussi Mbappé

Six ans plus tard, le Barça est toujours là. Et c’est un peu une surprise. Tout d’abord, parce que les relations entre le PSG et les Catalans ne sont plus vraiment au beau fixe depuis le recrutement de Neymar pour 222 millions d’euros. Ensuite, parce que Kylian Mbappé a toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, le club rival du FCB. Enfin, car les pensionnaires du Camp Nou ont d’énormes problèmes financiers et administratifs à régler. Ce qui avait d’ailleurs empêché le retour de Lionel Messi.

Malgré cela, les Culés ont décidé de se positionner pour Mbappé. Une information étonnante dévoilée ce lundi après-midi par L’Equipe, qui parle d’un rendez-vous téléphonique entre les deux clubs ennemis. En proie à des difficultés économiques, le Barça envisage d’inclure plusieurs joueurs dans l’opération KM7. Si le média sportif n’a pas avancé de noms, la presse catalane, elle, a déjà dressé une liste d’éléments qui pourraient entrer dans le deal.

Des joueurs inclus dans le deal

Sport explique que Paris est intéressé par plusieurs joueurs qui s’intégreraient dans le projet de Luis Enrique. Ousmane Dembélé, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat (mais qui pourrait prolonger), Jules Koundé, qui est lassé de dépanner au poste de latéral droit; et Frenkie de Jong, suivi de longue date par les Franciliens, sont les premiers nommés. Gavi, qui connaît parfaitement le coach asturien qui l’a dirigé en sélection espagnole, est aussi mentionné.

Sport rappelle d’ailleurs que lorsque Luis Enrique a discuté avec Chelsea, il avait mis sur la table le nom de Gavi. Ces quatre joueurs sont également associés au PSG par Mundo Deportivo. L’autre média spécialisé autour du Barça ajoute d’autres noms à cette liste. Eric Garcia (indésirable et courtisé par l’OM), Raphinha (auquel Manchester City pense pour remplacer Riyad Mahrez), Ferran Torres et Franck Kessié sont cités. Contrairement aux 4 autres (Dembélé, De Jong, Koundé, Gavi), ils ne seront pas retenus par le Barça. Il reste à savoir lesquels d’entre eux seront inclus dans l’opération Mbappé.