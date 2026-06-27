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Coupe du Monde

CdM 2026 : une journaliste américaine se moque de la Bosnie et ne sait pas où la placer sur une carte

Par Valentin Feuillette
1 min.
La joie des Bosniens @Maxppp

Dans une séquence vidéo diffusée en ligne et présentée comme un extrait d’un segment de preview de match sur ABC 7 Los Angeles, une journaliste identifiée par certains internautes comme Abigail Velez commente l’affiche à venir en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 entre les États-Unis et la Bosnie. La séquence, tournée sur un ton de «trash talk sportif», est devenue virale en raison de propos jugés provocateurs et maladroits sur la connaissance du pays adverse.

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«Au prochain tour, l’équipe des États-Unis affrontera la Bosnie, et une chose à propos de la Bosnie, c’est que je ne saurais pas la situer sur une carte. Je ne connais absolument rien à la Bosnie, et je n’ai pas envie d’en savoir plus, parce que l’équipe des États-Unis est de retour et meilleure que jamais. Préparez-vous, la Bosnie, parce que vous n’allez pas aimer ça», a-t-elle déclaré fièrement tout sourire à la télé américaine. Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux, certains dénonçant un manque de professionnalisme et d’autres défendant un ton de simple provocation sportive, très présente dans la culture US.

Pub. le - MAJ le
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