Équipe de France : Kylian Mbappé a mis un gros coup de pression aux Bleus

C’est le grand jour. Ce soir à 21 heures, l’Equipe de France va faire son entrée en lice lors de la Coupe du Monde 2026. Vainqueurs en 2018 et finalistes malheureux en 2022, les Bleus espèrent aller au bout pour le dernier Mondial de Didier Deschamps. Pour Kylian Mbappé (27 ans), ce sera le troisième. Le Français n’a connu que des finales, avec plus ou moins de réussite. Talent prometteur en Russie, puis star mondiale en 2022, le joueur du Real Madrid arrive cette fois-ci avec le rôle de capitaine des Bleus et leader de l’équipe. Une mission qui lui tient forcément très à cœur.

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La presse sportive attend, elle aussi, beaucoup de la part du Madriène 56 buts en 98 capes sous le maillot frappé du coq. Le Parisien écrit à son sujet : «un immense Kylian Mbappé, reconditionné pour la Coupe du Monde et même reconfiguré pour une équipe aux vertus collectives, est attendu, et le terme vaut autant pour ceux qui l’aiment que pour ceux qui le détestent.» De son côté, L’Equipe a consacré un large dossier à KM10. Il a tout d’abord été question de la Mbappé mania aux Etats-Unis, où l’attaquant est une véritable star. Des supporters aux médias, en passant par les sponsors, tout le monde est fou de Mbappé.

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Mbappé et son obsession pour le Mondial

Cela tranche avec son image en France et en Espagne, où les critiques se sont faites plus nombreuses et dures ces dernières années. Mais le joueur du Real Madrid, qui a enchaîné la tournée des médias ces derniers jours avant de souffler et d’esquiver la conférence de presse d’avant-match d’hier, fait avec. Le quotidien sportif indique que KM10 se sait attendu au tournant durant ce tournoi mondial. D’autant qu’il sort d’une année blanche avec la Casa Blanca. Il est donc très motivé, lui qui a toujours en travers de la gorge la finale perdue au Qatar en 2022 face à l’Argentine.

Bien que motivé avec les Merengues, Mbappé, qui a mis ses douleurs de côté durant une bonne partie de la saison avant de lever le pied une fois son club éliminé en Champions League, a été obsédé par la Coupe du Monde toute l’année. L’Equipe rapporte qu’il a parlé sans cesse avec ses coéquipiers toute la saison, dont Ousmane Dembélé, Rayan Cherki ou encore Marcus Thuram. Il a décrété l’union sacrée et souhaite que les Bleus aient faim. Il veut que tout le monde soit en mission pour soulever le trophée, sans états d’âme. Il a d’ailleurs tout fait sur le terrain et en dehors, en négociant notamment les primes des Tricolores, pour que l’équipe soit au mieux. Ce soir, tout le monde attendra surtout de lui qu’il porte les Bleus. Lui le premier.