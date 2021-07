Italie : la réaction à chaud de Roberto Mancini

La suite après cette publicité

Après avoir raté le Mondial 2018, l’Italie va peut-être se rattraper dimanche prochain. La Nazionale s’est en effet qualifiée pour la finale de l’Euro après avoir battu l’Espagne aux tirs au but (1-1, 4 tab 2). Une grande joie pour le sélectionneur italien Roberto Mancini.

« Ç’a été très dur, ça s’est fini aux tirs au but. L’Espagne est une ode équipe. On a fait un bon match mais pas comme d’habitude. Ils nous ont mis en difficulté au début mais après on a trouvé la bonne coordination. On savait dès le départ que ce serait compliqué », a-t-il déclaré à l’issue du match.