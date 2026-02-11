Nicolas de Tavernost va démissionner de la LFP !

Il faut croire que le football français adore rester en crise. Nommé à la tête de LFP Media, la filiale commerciale de la LFP, en avril 2025, Nicolas de Tavernost devait incarner le renouveau. Ancien patron de la chaine M6, cet habitué des médias a joué un grand rôle dans le lancement de Ligue 1+, le nouveau diffuseur du championnat de France. Et depuis plusieurs mois, de Tavernost se démenait pour garnir le bouquet TV de cette toute nouvelle chaine, histoire de justifier une augmentation du prix de l’abonnement.

Après avoir acquis les droits de diffusion des matches des Girondins de Bordeaux, Ligue 1+ pensait avoir réalisé un gros coup en s’offrant le droit de retransmettre l’intégralité des 104 matches de la Coupe du monde 2026. Tout était bouclé avec la FIFA. L’instance dirigeante du football mondial avait rédigé et envoyé le contrat à Ligue 1+ qui lui avait renvoyé le document signé. Il ne manquait plus qu’une dernière signature, celle de la FIFA. C’est là que tout a basculé.

La manœuvre de beIN Sports au coeur du problème

Diffuseur des dernières éditions de la Coupe du monde, beIN Sports a fait irruption dans le dossier en faisant de la surenchère. Dans la pratique, la chaine franco-qatarie aurait dû être éconduite par la FIFA puisqu’un accord avait été trouvé avec Ligue 1+. Mais cette dernière a finalement accepté l’offre de beIN Sports, qui a donc décroché les droits pour le Mondial 2026, mais aussi de 2030. Une information confirmée par mail par le numéro 2 du média, Yousef al-Obaidly, à ses journalistes. « Nous avons été informés ce matin par la FIFA que nous avions obtenu les droits de l’ensemble des matches des Coupes du Monde de la FIFA 2026 et 2030 pour le payant. »

Un coup de tonnerre qui a provoqué l’ire des dirigeants de Ligue 1+, dont Nicolas de Tavernost. En clair, le patron du PSG et de beIN Sports, Nasser al-Khelaïfi est accusé d’avoir usé de ses liens avec Gianni Infantino pour torpiller Ligue 1+. Conséquence : Le Figaro annonce que Nicolas de Tavernost va démissionner de son poste. «La constatation, simplement, que tout le monde ne tire pas dans le même sens», a-t-il déclaré au conseil d’administration. «Je ne suis pas en état de poursuivre ma mission efficacement à la tête de LFP Media», a-t-il conclu. De Tavernost s’est dit prêt à rester, le temps d’assurer la transition avec son successeur, mais la LFP et les clubs français s’offrent une nouvelle crise.