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Ligue 1

Liam Rosenior n’a aucun regret pour Strasbourg

Par Maxime Barbaud
1 min.
Liam Rosenior, l'entraineur de Strasbourg @Maxppp

Liam Rosenior est le nouvel entraineur du Paris FC. A priosi, il retrouvera Strasbourg cette saison, son ancien club qu’il a quitté en janvier dernier pour diriger Chelsea. Certains en Alsace lui reprochent d’être parti sans prévenir, au cours d’une saison où de nombreux objectifs restaient à atteindre mais l’opportunité de filer chez les Blues était un étape qu’il ne pouvait pas refuser.

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«Il y a eu un mélange d’émotions en quittant ce championnat, j’étais très excité de rejoindre Chelsea, un grand club de mon pays et en même temps triste de quitter ce club fantastique qu’est Strasbourg, rembobine-t-il lors de sa présentation au PFC. J’ai beaucoup de respect pour lui, ses supporters, les gens qui y travaillent et on a passé plusieurs bons moments ensemble.»

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