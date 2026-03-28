Sénégal-Pérou n’a trouvé aucun diffuseur en France

Le match amical entre le Sénégal et le Pérou, prévu ce samedi à 17h au Stade de France, n’a pour l’instant trouvé aucun diffuseur en France. Malgré l’engouement des supporters et l’importance symbolique de cette rencontre à Saint-Denis, les chaînes françaises ne retransmettront pas la rencontre, qui sera seulement accessible via le site internet du promoteur. À l’international, le match sera diffusé notamment sur la RTS au Sénégal.

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Cette rencontre marquera aussi le retour officiel des Lions de la Teranga après la finale de la CAN 2025 face au Maroc. Avant le coup d’envoi, les Sénégalais profiteront de l’occasion pour présenter leur trophée à leurs supporters. Ils joueront également avec un maillot deux étoiles malgré la récente décision de la CAF de leur retirer le titre et l’attente du verdict du TAS.